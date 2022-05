TP.HCM: Truy nã con riêng dùng dao đâm chết cha dượng

Sau đó, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Quá trình điều tra, công an xác định Chiến dùng dao sát hại ông Đ. nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam. Tuy nhiên, Chiến đã bỏ trốn sau khi gây án nên Công an T.PHCM ra quyết định truy nã.

Công an TP.HCM đề nghị ai biết và phát hiện Chiến thì có quyền bắt đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 7 - Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, điện thoại của điều tra viên Bùi Thanh Hải: 0913700809) để tiếp nhận xử lý.

Hoàng Thọ