TP.HCM triển khai ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khi xây dựng lại nhà chung cư

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo các Sở ngành và UBND các phường xã đặc khu về việc triển khai Nghị quyết số 17/2025 của HĐND Thành phố quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố để thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 17/2025.