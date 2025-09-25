TP.HCM triển khai ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khi xây dựng lại nhà chung cư

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo các Sở ngành và UBND các phường xã đặc khu về việc triển khai Nghị quyết số 17/2025 của HĐND Thành phố quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố để thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 17/2025.
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết tham mưu UBND TP HCM xem xét, giải quyết cho các chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, mức, nguyên tắc, phương thức ưu đãi, hỗ trợ bảo đảm phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
|TP.HCMsẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà chung cư
UBND 42 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn thông tin đến tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại để tham gia thực hiện.
Trong 42 chung cư cũ trên có 40 chung cư thuộc khu khu vực TP.HCM và 2 chung cư thuộc llhu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ .
Theo Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP.HCM, Thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải… với mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án; hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.