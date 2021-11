TP.HCM triển khai gói tín dụng 70.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

Cụ thể, so với tháng 10-2020, chỉ số IIP ước giảm 43%, trong đó các ngành hàng giảm sâu như sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống… Nguyên nhân, do diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch COVID-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành; bị đứt gãy chuỗi cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Tổng mức bán lẻ lũy kế 10 tháng ước đạt 683.272 tỷ đồng, giảm 20,7% so cùng kỳ.

Báo cáo về kết quả hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của TP.HCM cho thấy từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã hỗ trợ cho 406.410 khách hàng kinh doanh, doanh nghiệp với tổng dư nợ 470.195 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu lại thời hạn với số tiền là 127.193 tỷ đồng, miễn giảm lãi suất là 7.251 tỷ đồng, cho vay mới là 334.000 tỷ đồng.