TP HCM: Tổ chức bắn pháo hoa 3 điểm, cấm xe một loạt tuyến đường

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, một số tuyến đường ở trung tâm thành phố sẽ được điều chỉnh giao thông để phục vụ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25.8.1945 - 25.8.2025).

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông.

Có 3 điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao gồm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Khu Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường Trung tâm Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Thời gian diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2-9-2025.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, PC08 thông báo như sau:

Đối với khu vực trung tâm (điểm bắn pháo hoa Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn

Kể từ 19 giờ 30 ngày 2-9 đến 0 giờ 30 ngày 3-9:

1. Cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

+ Đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi).

+ Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

+ Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội).

+ Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng).