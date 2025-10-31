TP.HCM: Thẩm định lại giá đất dự án New City và khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc

Báo cáo về kết quả tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đã trình thẩm định giá đất đối với việc xác định lại giá đất của dự án 1.330 căn hộ tại phường Bình Khánh (tên thương mại là dự án New City) và khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (tên thương mại là Lakeview City). Hội đồng Thẩm định giá đất đã tổ chức họp thẩm định vào ngày 24/10/2025.
Đối với dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn (tên thương mại là The Tresor, Quận 4 cũ), Sở đã tham mưu đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố sớm đưa vụ án ra xét xử để tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
|Một góc dự án Lakeview City. Ảnh: Lê Toàn
Được biết, các dự án nêu trên được tháo gỡ vướng mắc theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.
Cụ thể, đối với dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn, Nghị quyết cho phép nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng đất để thực hiện dự án sau khi đã xử lý về hành chính, hình sự đối với các cá nhân, tổ chức có vi phạm, sai phạm, khắc phục hậu quả các vi phạm về kinh tế, thu hồi lợi ích vật chất do hành vi vi phạm theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Đối việc xác định lại giá đất của dự án 1.330 căn hộ (phường Bình Khánh), thời điểm xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất được chia theo hai giai đoạn.
Trong đó, với phần diện tích đất tương đương với tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư đã tạm nộp cho cơ quan nhà nước thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm thanh lý hợp đồng với nhà đầu tư (ngày 30 tháng 3 năm 2018); với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất (ngày 11/12/2020).
Về thời điểm xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất đối với khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh và khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc trong Báo cáo kết quả kiểm tra số 332/BC-TTCP ngày 9/12/2020 của Thanh tra Chính phủ được xác định như sau:
Đối với phần diện tích đất hoán đổi tương ứng với số tiền nhà đầu tư đã đầu tư tại khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh đến thời điểm năm 2008 (chỉ phí bồi thường, hỗ trợ, đầu tư xây dựng đã được kiểm toán, thẩm định) thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm hoàn thành việc thu hồi đất, bồi thường khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh (ngày 20/11/2008);
Đối với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (ngày 18/4/2017).
Ngoài các dự án nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã hoàn thành việc lập và trình phương án giá đất cho cả 3 dự án BT lớn. (Bao gồm Công trình 4 tuyến đường chính, Cầu Thủ Thiêm 2, Hạ tầng khu dân cư phía Bắc).
Ngoài ra, dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát đã được UBND Thành phố phê duyệt xác định lại giá đất tại Quyết định số 2152/QĐ- UBND ngày 15/10/2025. Cùng với đó, phương án giá đất của dự án Khu phức hợp Sóng Việt đã được họp thẩm định vào ngày 23/10/2025.
Trong đó, khu vực 1 (TP.HCM cũ) đạt 52.599 tỷ đồng (với 9 dự án đã được duyệt); khu vực 2 (Bình Dương cũ) đạt 7.485 tỷ đồng (với 46 dự án); khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đạt 4.116 tỷ đồng (với 7 dự án).
TP.HCM cũng đang khẩn trương thực hiện đăng thông tin chào thầu để chọn đơn vị tư vấn xác định lại giá đất đối với 37/53 cơ sở nhà, đất.
Thành phố ưu tiên hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu giá 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1-2, 1-3, 3-5) và 3.790 căn hộ chung cư.
Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đấu giá 7 khu đất khác dự kiến trong các tháng cuối năm với tổng số tiền dự kiến là 23.192 tỷ đồng.