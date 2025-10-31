TP.HCM: Thẩm định lại giá đất dự án New City và khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc

Đối với phần diện tích đất hoán đổi tương ứng với số tiền nhà đầu tư đã đầu tư tại khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh đến thời điểm năm 2008 (chỉ phí bồi thường, hỗ trợ, đầu tư xây dựng đã được kiểm toán, thẩm định) thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm hoàn thành việc thu hồi đất, bồi thường khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh (ngày 20/11/2008);

Về thời điểm xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất đối với khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh và khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc trong Báo cáo kết quả kiểm tra số 332/BC-TTCP ngày 9/12/2020 của Thanh tra Chính phủ được xác định như sau:

Trong đó, với phần diện tích đất tương đương với tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư đã tạm nộp cho cơ quan nhà nước thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm thanh lý hợp đồng với nhà đầu tư (ngày 30 tháng 3 năm 2018); với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất (ngày 11/12/2020).

Đối với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (ngày 18/4/2017).

Ngoài các dự án nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã hoàn thành việc lập và trình phương án giá đất cho cả 3 dự án BT lớn. (Bao gồm Công trình 4 tuyến đường chính, Cầu Thủ Thiêm 2, Hạ tầng khu dân cư phía Bắc).

Ngoài ra, dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát đã được UBND Thành phố phê duyệt xác định lại giá đất tại Quyết định số 2152/QĐ- UBND ngày 15/10/2025. Cùng với đó, phương án giá đất của dự án Khu phức hợp Sóng Việt đã được họp thẩm định vào ngày 23/10/2025.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình, xác định giá đất cụ thể cho 62 dự án, mang lại tổng số thu dự kiến là 64.200 tỷ đồng.



Trong đó, khu vực 1 (TP.HCM cũ) đạt 52.599 tỷ đồng (với 9 dự án đã được duyệt); khu vực 2 (Bình Dương cũ) đạt 7.485 tỷ đồng (với 46 dự án); khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đạt 4.116 tỷ đồng (với 7 dự án).



TP.HCM cũng đang khẩn trương thực hiện đăng thông tin chào thầu để chọn đơn vị tư vấn xác định lại giá đất đối với 37/53 cơ sở nhà, đất.



Thành phố ưu tiên hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu giá 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1-2, 1-3, 3-5) và 3.790 căn hộ chung cư.



Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đấu giá 7 khu đất khác dự kiến trong các tháng cuối năm với tổng số tiền dự kiến là 23.192 tỷ đồng.