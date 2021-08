TP.HCM siết giãn cách, tập trung nguồn lực chăm lo dân và điều trị F0 nặng

Ngày 23/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có Công điện 1102 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.



Sự tuân thủ của người dân đóng vai trò quyết định



Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu, phải lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch.



Theo Thủ tướng, sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.



Đánh giá về ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, người dân ở nhà, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, đã có nhiều hình ảnh bộ đội mang lương thực hỗ trợ dân, rất đẹp và ý nghĩa.

Hình ảnh bộ đội mang lương thực hỗ trợ dân

Đáng nói, trong ngày đầu, ghi nhận trên các tuyến đường phố, theo ông Hải, tính từ 0h ngày 23/8 đến trưa cùng ngày, lực lượng công an cho biết số phương tiện mô tô giảm tới 85% so với ngày 22/8.



Ngoài tín hiệu tích cực về giảm số lượng người, xe trên đường phố, về công tác chăm lo cho người dân, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM cho biết, Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân đã nhanh chóng đi vào hoạt động, hỗ trợ đúng và tránh trùng hoặc bỏ sót đối tượng.



Theo bà Châu, TP phấn đấu vận động 2 triệu túi an sinh để chăm lo tất cả người dân gặp khó khăn cần sự hỗ trợ.



Việc giúp đỡ được thực hiện thông qua các kênh: đường dây nóng, tổng đài 1022, qua phản ánh trực tiếp của người dân bằng ứng dụng và trang thông tin điện tử của Trung tâm.



Ngoài ra, trong ngày 23/8, việc chăm lo cũng được nhiều lực lượng tổ chức thực hiện. Các chiến sĩ bộ đội thuộc Sư đoàn 302 (Quân khu 7) đã tới các phường trên địa bàn quận 5 để trao những suất quà an sinh, chia sẻ khó khăn với người dân...



Tận dụng thời gian giãn cách để kiểm soát dịch nhanh nhất



Trong công điện, Thủ tướng nhấn mạnh việc giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh; phải thực hiện nghiêm, thực chất, kịp thời việc cách ly nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, không để “chặt ngoài lỏng trong”. Phải tranh thủ “thời gian vàng” giãn cách để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để dịch bệnh lây lan.



Cùng với đó, thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt để phát hiện sớm, cách ly nhanh, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả người nhiễm Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.



Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến việc điều trị, phải lấy mục tiêu giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, các địa phương chuẩn bị đầy đủ về cơ sở thu dung, chăm sóc điều trị người bệnh và người nhiễm Covid-19, bảo đảm đủ oxy y tế, thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho các cơ sở này.