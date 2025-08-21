TP.HCM: Sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9

Chiều 21-8, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở VH&TT TP.HCM, đã chia sẻ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 tại TP.HCM.

Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, chiều 21-8. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo ông Vũ, thời gian qua, các sở, ngành của TP.HCM đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, phù hợp với chủ trương của UBND TP và chỉ đạo của ban tổ chức. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, nhiều chương trình quan trọng đã và đang được triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.