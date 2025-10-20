TP.HCM ngừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng

Bí thư Trần Lưu Quang cùng các văn nghệ sĩ tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP. Ảnh: QUỐC THANH

Phát biểu tại sự kiện này, kiến trúc sư (KTS) Khương Văn Mười cho biết trong thời gian qua, TP.HCM đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật có ý nghĩa.

Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn rất nhiều việc cần làm để thể hiện đầy đủ tiềm năng và bản sắc văn hóa của thành phố trong thời gian tới.

KTS Khương Văn Mười phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC THANH

Về không gian văn hóa Hồ Chí Minh, ông nhận định rằng hiện nay đã có nhiều phường, quận tham gia xây dựng, phát triển từ cấp cơ sở, tạo nên sự lan tỏa khắp toàn thành phố.

Đặc biệt, Thành ủy và Sở VH&TT TP.HCM đã tổ chức hội thảo chuyên đề về Bến Nhà Rồng – nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Khi cảng sông được di dời, ông đề xuất cần quy hoạch lại khu vực này để khai thác, nâng cao giá trị lịch sử và văn hóa của di tích.