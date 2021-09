TP.HCM nên chuyển chiến lược xét nghiệm, sớm cung cấp “oxy” cho doanh nghiệp

Về vấn đề kinh tế, TS. Vũ Thành Tự Anh khẳng định: “TP.HCM không thể không mở”. Nếu tiếp tục chống dịch như cách cũ thì sự mất mát về tốc độ tăng trưởng GDP so với GDP tiềm năng vào khoảng 8-10%, tức là khoảng 6 tỷ USD, tương đương 2% GDP cả nước và sẽ còn mất dài dài. Đặc biệt là nếu cứ đóng cửa thì doanh nghiệp sẽ kiệt quệ.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thực tế hiện nay sức chịu đựng của xã hội gần như là đến hạn, đặc biệt nền kinh tế đã bị tổn thương nhiều và cần phải phục hồi sớm nếu không cực kỳ nguy hiểm. Vì thế, TP.HCM cần nhanh chóng thống nhất, từng bước mở dần, đảm bảo độ an toàn, quản lý rủi ro và tuyệt đối không chủ quan. Ngoài ra, thành phố cần chuẩn bị các chiến lược để chuyển sang giai đoạn “bình thường mới”, sống trong môi trường có Covid-19, cần phải chuẩn bị tâm thế, thói quen, phù hợp với điều kiện mới.

“Sự kiệt quệ này mà không cứu kịp doanh nghiệp chết và họ chết thì những năm tới nữa chúng ta không thể nói chuyện hồi phục được. Chúng ta cần cứu kịp thì doanh nghiệp có thể hồi phục, để quá muộn sẽ giống như một người mà không có oxy, cứu quá muộn thì chết” - TS. Vũ Thành Tự Anh nêu ý kiến.

TP.HCM đang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 30/9.

Còn PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho rằng, truyền thống của thành phố là năng động sáng tạo, có nhiều đột phá, đổi mới và thành công trong lịch sử nên lãnh đạo thành phố cần mạnh mẽ đề xuất với Trung ương những gì chưa phù hợp.

Trước mắt, ông Trần Hoàng Ngân đề nghị Thành phố cần làm việc Trung ương để phân bổ vaccine tập trung vào những người đã đến hạn tiêm mũi 2; cần nâng cao năng lực y tế, nhân lực y tế, thuốc điều trị. Đặc biệt, TP.HCM cần phải sớm mở cửa và cần tận dụng 2 tuần thí điểm, tập dần, chuẩn bị các điều kiện mở cửa an toàn từ nay đến 30/9. Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, nhân dân thành phố cũng rất mong đợi việc “bình thường mới” sẽ sớm hơn kế hoạch của thành phố là 15/1/2022, có thể là trước dịp giáng sinh năm nay.

“TP.HCM nên mở cửa và mở cửa trên cơ sở an toàn, có nghĩa là chuẩn bị các điều kiện an toàn để phục vụ cho vấn đề mở cửa” - PGS.TS Trần Hoàng Ngân nói.

TP.HCM dự kiến sẽ mở cửa lại các hoạt động kinh tế trên cơ sở kiểm soát rủi ro về dịch tễ và mức độ được bảo vệ của người dân căn cứ hai trụ cột là tốc độ tiêm vaccine và an toàn hệ thống y tế. Để làm được điều này, TP.HCM rất cần có hướng đi đúng đắn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như có những bước nới lỏng, mở cửa thận trọng, chắc chắn, đảm bảo mở phải an toàn, an toàn mới mở, hài hoà giữa phòng chống dịch với các hoạt động kinh tế./.