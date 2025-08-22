TP.HCM mở rộng dư địa quỹ đất cho các dự án mới sau sáp nhập

Cơ hội rộng mở

Ngày 22/8, chia sẻ thông tin tại Hội thảo: “Từ TP.HCM ra các tỉnh vệ tinh - Cơ hội mới cho bất động sản”, các chuyên gia cho rằng việc sáp nhập đã tạo ra yếu tố cộng hưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong năng lực phát triển đô thị. Bài toán quỹ đất được giải quyết, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam cho biết, nhiều năm qua, bài toán quỹ đất khan hiếm khiến nguồn cung dự án tại TP.HCM gần như “đóng băng”. Chưa kể, hầu hết dự án đều vướng mắc về pháp lý, khiến tiến độ triển khai bị chậm… Vì vậy, khi quỹ đất được mở rộng, các chủ đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn về địa điểm, tạo điều kiện hình thành các dự án mới.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam.

Vị chuyên gia này phân tích thêm, sau sáp nhập, TP.HCM hình thành 3 cực tăng trưởng lớn, mỗi cực tạo ra một nhóm sản phẩm bất động sản đặc trưng, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của thị trường.