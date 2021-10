TP.HCM lấy ý kiến các tỉnh về lộ trình xe khách liên tỉnh hoạt động từ 1/11

(CATP) Trước thực trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang nở rộ trong xã hội, Bộ Công an mới đây đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt nhắm mạnh vào các đối tượng, đường dây chuyên lừa đảo. Sau chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TPHCM đã tổ chức rà soát, quyết liệt đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.