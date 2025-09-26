TP.HCM: Lại thêm 1 vụ xây nhà trên đất người khác với nhiều tình tiết lạ

Ngày 26-9, bà NTAN cho biết ngày 25-9, UBND xã Bàu Bàng (TP.HCM) đã chủ trì buổi hòa giải vụ việc xây nhầm nhà trên đất của bà.
Vụ việc xảy ra tại xã Bàu Bàng (trước đây là thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), bà NTAN phát hiện hàng xóm xây nhà trên một phần đất của mình vào năm 2022.
Theo bà NTAN, gia đình bà đã mua 2 lô đất (số thửa 1699 và 1700 nằm sát nhau) vào năm 2010, cả hai lô đất đều chưa có thổ cư.
Đến năm 2022, bà phát hiện vào năm 2016, ông TVN (chủ lô đất có số thửa 1701), đã xây dựng trái phép ngôi nhà trên đất trồng cây lâu năm.
Vào ngày 28-6-2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng đã cung cấp mảnh trích lục địa chính, thể hiện ngôi nhà của ông N đã xây dựng trên 2 lô đất của bà NTAN.
Bà NTAN cho biết, chiều 25-9, UBND xã Bàu Bàng đã chủ trì buổi hòa giải cuối cùng giữa hai bên.
Tại buổi làm việc bà NTAN nêu ý kiến, sự việc diễn ra quá lâu khiến gia đình bà quá mệt mỏi. Bên cạnh đó, từ thời điểm phát hiện vụ việc phía ông N vẫn không thừa nhận sai và không trả lại đất cho bà.
Chính vì thế, bà NTAN không chấp nhận thương lượng và đề nghị UBND xã Bàu Bàng giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho mình.
“Ngay từ đầu phía ông N không thiện chí giải quyết vụ việc mà vẫn cứ khẳng định không sai. Đến nay, thời gian đã quá lâu, gia đình tôi đã quá mệt mỏi để theo đuổi giải quyết vụ việc này. Tôi rất mong muốn chính quyền địa phương giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật”, bà NTAN cho biết.
Còn phía ông N, người này vẫn khẳng định không sai. Ông N cho rằng mình xây nhà trên đúng phần đất của mình.
Ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng cho biết, buổi hòa giải cuối cùng giữa các bên đã không thành công. Chính quyền địa phương đang tiến hành các bước theo đúng quy định của pháp luật, phương án cuối cùng là buộc tháo dỡ ngôi nhà này.
Tòa án đã xác định có việc xây nhầm
Bà NTAN cho biết năm 2022, bà bắt đầu tiến hành chuyển đổi thổ cư cho 2 lô đất của mình thì “tá hỏa” phát hiện lô đất 1700 đã bị ông N xây nhà kiên cố. Ngoài ra, ngôi nhà này còn lấn qua lô đất 1699 khoảng 1 mét.
Từ năm 2022, bà NTAN đã làm đơn đề nghị chính quyền địa phương giải quyết. Sau đó, đến tháng 9-2023 UBND huyện Bàu Bàng (cũ) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N (chủ nhà) với số tiền 8 triệu đồng và yêu cầu người này tháo dỡ ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Tuy nhiên, ông N không nhận sai và khởi kiện ra tòa hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng.
Ngày 8-5-2024, TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định bác yêu cầu khởi kiện của ông N về yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng.
Sau đó, ông N làm đơn kháng cáo. Đến ngày 6-9-2024, TAND cấp cao TP.HCM đã đưa vụ việc ra xét xử phúc thẩm và nhận định, năm 2016 ông N đã xây dựng nhà trái phép trên đất trồng cây lâu năm, không xin phép chính quyền địa phương nên dẫn đến việc xây nhầm nhà trên hai lô đất của bà N.
TAND cấp cao TP.HCM đã quyết định giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của ông N.
Từ thời điểm có quyết định của tòa án, đến nay ông N vẫn chưa trả đất cho bà NTAN. Chính vì thế, bà N tiếp tục làm đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương.