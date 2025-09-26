TP.HCM: Lại thêm 1 vụ xây nhà trên đất người khác với nhiều tình tiết lạ

Tại buổi làm việc bà NTAN nêu ý kiến, sự việc diễn ra quá lâu khiến gia đình bà quá mệt mỏi. Bên cạnh đó, từ thời điểm phát hiện vụ việc phía ông N vẫn không thừa nhận sai và không trả lại đất cho bà.

Bà NTAN cho biết, chiều 25-9, UBND xã Bàu Bàng đã chủ trì buổi hòa giải cuối cùng giữa hai bên.

Chính vì thế, bà NTAN không chấp nhận thương lượng và đề nghị UBND xã Bàu Bàng giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho mình.

“Ngay từ đầu phía ông N không thiện chí giải quyết vụ việc mà vẫn cứ khẳng định không sai. Đến nay, thời gian đã quá lâu, gia đình tôi đã quá mệt mỏi để theo đuổi giải quyết vụ việc này. Tôi rất mong muốn chính quyền địa phương giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật”, bà NTAN cho biết.

Còn phía ông N, người này vẫn khẳng định không sai. Ông N cho rằng mình xây nhà trên đúng phần đất của mình.

Ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng cho biết, buổi hòa giải cuối cùng giữa các bên đã không thành công. Chính quyền địa phương đang tiến hành các bước theo đúng quy định của pháp luật, phương án cuối cùng là buộc tháo dỡ ngôi nhà này.