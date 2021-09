TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép 'mở cửa' theo quy định riêng

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin ý kiến áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế.



Văn bản nêu rõ TP.HCM đánh giá cao nỗ lực xây dựng Hướng dẫn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".



Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù của TP.HCM, UBND TP.HCM kính đề nghị Thủ tướng xem xét, cho phép TP.HCM áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. TP.HCM sẽ phối hợp cơ quan chức năng nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng.



UBND TP.HCM cũng mong Chính phủ quan tâm ưu tiên vắc-xin cho TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn.



3 chỉ số bắt buộc và 4 cấp đánh giá nguy cơ



Hướng dẫn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" do Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đang dự thảo và chỉnh sửa.



Đây là văn bản quan trọng điều chỉnh toàn bộ chiến lược, phương thức để ứng phó với dịch Covid-19 trong thời gian tới và đang được lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp trước khi ban hành.



Chiều 25/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, hơn 10.400 xã, phường, thị trấn trên cả nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trình bày dự thảo Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".



Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hướng dẫn nhằm hai mục tiêu chính là hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.



Dự thảo Hướng dẫn nêu lên 3 chỉ số bắt buộc gồm:



- Ít nhất 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19;



- 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn có oxy y tế và 100% các xã có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng;



- Các tỉnh, thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng, bảo đảm tối thiểu 2% số giường hồi sức cấp cứu (ICU) trên tổng số ca bệnh theo dự báo tình hình dịch tại địa phương ở cấp độ 4 tại các cơ sở y tế của tỉnh/thành phố.

Tiêm vắc-xin là một trong 3 chỉ số bắt buộc theo dự thảo Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" Các chỉ số phân loại cấp độ dịch gồm số ca mắc mới tại cộng đồng/100 nghìn dân/tuần; tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin phòng Covid-19. Quy mô đánh giá cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp thích ứng tại cấp xã, phường và có thể ở quy mô như tổ/đội, khu dân cư, khóm/ấp, thôn/xóm hoặc nhỏ hơn.



Mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng gồm 4 cấp:



- Cấp 1: nguy cơ thấp "bình thường mới" tương ứng với màu xanh.



- Cấp 2: nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.



- Cấp 3: nguy cơ cao tương ứng với màu cam.



- Cấp 4: nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.



Theo đó, chỉ số bắt buộc áp dụng nếu không đạt được chỉ số trên 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vắc-xin, phải tăng lên 1 cấp độ dịch (trừ khi đang ở cấp độ 4 hoặc địa bàn không có ca mắc).



Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, với tình hình dịch bệnh tại TP.HCM hiện nay, nếu áp các chỉ số này vào để đánh giá nguy cơ dịch bệnh, TP.HCM sẽ nằm nhóm nguy cơ 3 hoặc 4. Như vậy các biện pháp được áp dụng sẽ rất hạn chế và việc mở cửa lại nền kinh tế sẽ gặp khó khăn.



Dự kiến 3 giai đoạn mở cửa, phục hồi kinh tế



Trước đó, UBND TP.HCM đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP.HCM từ sau ngày 15/9/2021 để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền, tham vấn ý kiến chuyên gia, người dân.



Theo đó, việc mở cửa nền kinh tế phải bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân; "an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn".



Về lộ trình mở cửa, phục hồi kinh tế, TP.HCM dự kiến thực hiện theo 3 giai đoạn.



- Giai đoạn 1 (dự kiến từ 16/9 đến 31/10): Cá nhân, lao động có "Thẻ xanh Covid" có thể tham gia các hoạt động (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại).



Cá nhân, lao động có "Thẻ vàng Covid", có xét nghiệm âm tính với Covid-19 được tham gia một số lĩnh vực cụ thể. Riêng tổ chức có 100% lao động có "Thẻ xanh Covid" được tham gia tất cả các lĩnh vực (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại).



Tổ chức có 100% lao động có "Thẻ xanh Covid" tại bộ phận có tiếp xúc người ngoài, có lao động có "Thẻ xanh Covid" hoặc "Thẻ vàng Covid" tại các bộ phận còn lại được tham gia một số hoạt động.



- Trong giai đoạn 2 (dự kiến từ 31/10 đến 15/1/2022): TP.HCM sẽ mở rộng các hoạt động được phép cho đối tượng có "Thẻ xanh Covid" gồm: trung tâm thương mại; trung tâm tập luyện thể dục thể thao; hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời; dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ và đảm bảo giãn cách theo quy định (dưới 20 người).



- Đến giai đoạn 3 (dự kiến sau 15/1/2022): TP.HCM lên kế hoạch mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế. Đối với hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, massage, bắt buộc người tham gia phải có "Thẻ xanh Covid".