TP.HCM: Kiểm định chất lượng 156 chung cư cũ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các xã phường đặc khu về việc rà soát kiểm định chất lượng chung cư cũ trên địa bàn.
Theo đó, từ báo cáo đề xuất của các quận, huyện trực thuộc UBND TP.HCM trước đây và báo cáo đề xuất của UBND các phường, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách đề xuất 156 chung cư cũ (gồm 193 lô) cần kiểm định.
|TP.HCM sẽ kiểm định chất lượng 156 chung cư cũ.
Trong số này có 57 chung cư cũ đề xuất thực hiện kiểm định mới; 99 chung cư đề xuất kiểm định lại do đa số các chung cư này đều đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C, cần thiết thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.
Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp B, không thực hiện kiểm định lại trong thời điểm hiện nay do chưa cần thiết.
Với các chung cư cũ được đề xuất kiểm định lại trên địa bàn 30 phường, Sở Xây dựng đề nghị các phường bổ sung dự trù kinh phí kiểm định, kiểm định lại từng lô, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 12/9.
Được biết trên địa bàn Thành phố (trước hợp nhất) có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975. Đến nay, 462 chung cư trong số này đã được kiểm định và xác định gồm 332 chung cư cấp B (chiếm 72%), 114 chung cư cấp C (25%) và 16 chung cư cấp D (3%).
Có 5 chung cư được giải tỏa không cần kiểm định, 7 chung cư đang được rà soát lại nên chưa kiểm định.