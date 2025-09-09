TP.HCM: Kiểm định chất lượng 156 chung cư cũ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các xã phường đặc khu về việc rà soát kiểm định chất lượng chung cư cũ trên địa bàn.

Theo đó, từ báo cáo đề xuất của các quận, huyện trực thuộc UBND TP.HCM trước đây và báo cáo đề xuất của UBND các phường, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách đề xuất 156 chung cư cũ (gồm 193 lô) cần kiểm định.