TP.HCM khánh thành rạp xiếc hiện đại gần 1.400 tỉ

Tại lễ khánh thành bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau khi hoàn thành, dự án Xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là nơi tổ chức biểu diễn xiếc, biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Đây cũng là trung tâm đào tạo biểu diễn nghệ thuật và là nơi tổ chức các hội nghị gặp gỡ, trao đổi giao lưu, sinh hoạt của đông đảo giới văn nghệ sĩ...

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Để công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước, bà Trần Thị Diệu Thúy đề nghị Sở VH&TT giao đơn vị thụ hưởng khẩn trương hoàn thiện đề án, chiến lược, kế hoạch đi kèm với tổ hợp các giải pháp đồng bộ, dài hạn, tổng thể để sân khấu nơi đây được "sáng đèn liên tục".

Mục tiêu cốt lõi là phải đưa khán giả đến rạp, tạo môi trường hấp dẫn cho các tầng lớp nghệ sĩ mạnh dạn dấn thân và tạo điều kiện, cơ chế cho các đơn vị tổ chức văn hóa nghệ thuật nghiên cứu, tìm tòi những phương hướng để phát triển bền vững mà đích đến cuối cùng là phát triển phục vụ khán giả.

Song song với đề án hoạt động là xây dựng mô hình quản lý, vận hành với đội ngũ nhân lực quản trị đủ mạnh, xứng tầm, có kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc để vận hành máy móc, thiết bị hiện đại đã đầu tư...