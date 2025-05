TP.HCM hỗ trợ tài chính doanh nghiệp làm nhà ở xã hội; Chung cư Hà Nội hết thời tăng giá 'phi mã'

Ngoài ra, các chung cư khác như Thống Nhất Complex (quận Thanh Xuân) cũng có giá rao bán lên tới 70 - 82 triệu đồng/m2; Eco Lake View (Hoàng Mai) là 58 - 70 triệu đồng/m2; Lumi Hanoi (quận Nam Từ Liêm) khoảng 79 triệu đồng/m2; Grand SunLake (quận Hà Đông) là 60 triệu đồng/m2; The Wisteria (huyện Hoài Đức) khoảng 60,2 triệu đồng/m2.

Tại Vinhomes Ocean Park 1 (huyện Gia Lâm), phân khu The Pavilion có giá rao bán khoảng 50 - 64 triệu đồng/m2; phân khu The Zurich có giá 55 - 67 triệu đồng/m2. Với Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm), phân khu The Sakura có giá lên tới 60 - 80 triệu đồng/m2; phân khu The Canopy Residences có giá khoảng 65 - 73 triệu đồng/m2; phân khu The Sapphire có giá “dễ thở” nhất, khoảng 55 - 72 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát của Bộ tại thị trường Hà Nội, mặt bằng giá rao bán chung cư trong 3 tháng đầu năm vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, đà tăng đã chậm lại và không có nhiều biến động so với quý trước.

“Trong quý I/2025, giá chung cư Hà Nội nhìn chung vẫn giữ ở mức ổn định. Một số dự án, vị trí chỉ tăng giá khoảng 5% so với quý IV/2024”, Bộ Xây dựng kết luận.

Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa công bố danh mục dự án sử dụng đất để mời gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Một góc Thị trấn Nghèn - nơi thực hiện dự án, ảnh nguồn: Báo Hà Tĩnh



Theo công bố, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.363 tỷ đồng, với quy mô diện tích sử dụng đất lên tới 404.001 m2. Thời gian thực hiện dự án được xác định là trong vòng 5 năm, tính từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

Dự án hướng đến phát triển một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, bao gồm nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ. Cụ thể, dự án sẽ cung cấp 132 căn nhà ở liền kề và biệt thự đã xây thô, hoàn thiện mặt ngoài; 544 lô đất nền đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để người dân tự xây dựng nhà ở.

Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm các hạng mục như khu thương mại - dịch vụ cao 4 tầng, khu hỗn hợp thương mại - văn phòng cao 11 tầng, khu thể thao đa chức năng và một trường mầm non phục vụ nhu cầu của cư dân trong khu đô thị.

Lợi nhuận của doanh nghiệp địa ốc phân hóa mạnh

Quý I/2025 được kỳ vọng là bước khởi đầu cho quá trình phục hồi của thị trường bất động sản sau giai đoạn trầm lắng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp địa ốc cho thấy bức tranh tăng trưởng vẫn phân hóa mạnh.

Sau 3 quý liên tiếp có lãi, Tập đoàn Novaland bất ngờ báo lỗ trở lại trong quý I/2025 với khoản lỗ ròng 476 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu tăng mạnh từ 697 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, lên 1.778 tỷ đồng, các khoản chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp vẫn là gánh nặng lớn, bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp này.

Trong quý I/2025,Novalandlỗ ròng tới 476 tỷ đồng.

Năm nay, Novaland xây dựng 2 kịch bản kinh doanh tùy theo tiến độ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý dự án. Kịch bản lạc quan dự kiến doanh thu thuần đạt 13.411 tỷ đồng và lỗ sau thuế 12 tỷ đồng. Kịch bản thận trọng hơn kỳ vọng doanh thu đạt 10.453 tỷ đồng, với mức lỗ sau thuế lên tới 688 tỷ đồng. Với kết quả quý I/2025, Novaland hoàn thành 13 - 17% chỉ tiêu doanh thu năm và cách khoảng 30% so với mức lỗ dự kiến lớn nhất.

Điểm sáng hiếm hoi là hoạt động bàn giao sản phẩm bắt đầu có tín hiệu tích cực, với 256 sản phẩm được bàn giao, đạt 17% kế hoạch năm. Công ty kỳ vọng tình hình sẽ khởi sắc hơn từ quý II/2025, khi các nút thắt pháp lý dần được tháo gỡ.

Là nhà phát triển bất động sản lớn, nhưng quý đầu năm nay, Tập đoàn Hà Đô tiếp tục không ghi nhận khoản thu nào từ hoạt động bất động sản. Doanh thu chủ yếu đến từ các mảng năng lượng, như thủy điện, điện mặt trời và điện gió. Tổng doanh thu thuần hợp nhất giảm 29%, còn 599 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận sau thuế giảm 22%, xuống còn 207 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do không ghi nhận doanh thu bất động sản và phải trích lập chênh lệch giá bán điện tại Dự án Điện mặt trời Hồng Phong 4.

Dù tình hình kinh doanh quý I/2025 đi lùi, Hà Đô vẫn đặt mục tiêu cả năm đạt 2.936 tỷ đồng doanh thu (tăng 8%) và 1.057 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 236% so với năm 2024). Để đạt được mục tiêu này, Công ty cho biết sẽ đẩy mạnh bán hàng tại các dự án hiện có, đặc biệt là Hado Charm Villas dự kiến mở bán trong quý II/2025 với kỳ vọng doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng.

Trái ngược với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, Vinhomes có một quý kinh doanh bùng nổ. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.698 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.652 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với quý I/2024. Động lực chính đến từ hoạt động bàn giao tại các dự án trọng điểm như Vinhomes Royal Island và Ocean Park 2–3. Ngoài ra, doanh số bán hàng trong quý I/2025 đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ, trong khi doanh số chưa bàn giao đạt tới 120.000 tỷ đồng.

Còn với Công ty Nhà Khang Điền, trong quý vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 710 tỷ đồng, tăng trưởng 113% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận gộp của Khang Điền cũng được cải thiện, từ 174 tỷ đồng trong quý I năm ngoái lên 307 tỷ đồng trong quý vừa qua. Sau khi trừ các chi phí và thuế, Khang Điền báo lãi sau thuế 119 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng hơn 92%, lên 122 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước, song kết quả quý này vẫn còn rất khiêm tốn so với kế hoạch kinh doanh mà Khang Điền đã thông qua cho cả năm 2025, khi đặt mục tiêu doanh thu 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 24,4% so với thực hiện năm 2024.

Nam Long cũng có một quý tăng trưởng ấn tượng khi doanh thu hơn 1.290 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái nhờ bàn giao các dự án Akari (quận Bình Tân) và Central Lake (Cần Thơ). Lãi ròng đạt gần 110 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 65 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Quý I/2025 cho thấy, thị trường bất động sản vẫn đang ở giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Những doanh nghiệp có nền tảng pháp lý tốt, dòng tiền khỏe và tập trung vào nhu cầu thực vẫn ghi nhận tăng trưởng tốt.