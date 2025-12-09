TP.HCM giao đích danh sở, ngành gỡ khó cho từng dự án nhà ở xã hội

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có kết luận liên quan các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố. Theo đó với Dự án Chung cư CC2 (giai đoạn 2) thuộc dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ, lãnh đạo TP.HCM giao đích danh Sở tài chính khẩn trương nghiên cứu, tiếp tục kế thừa toàn bộ hồ sơ pháp lý nhà đầu tư đã nộp và đối chiếu các quy định pháp luật có liên quan để sớm tham mưu, báo cáo, đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nội dung liên quan việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật.

Với Dự án Khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy tại phường Phú Thuận do Công Tập đoàn Khải Vy làm chủ đầu tư, UBND TP.HCM đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công xây dựng hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, phấn đấu dự án sớm hoàn thành các thủ tục theo quy định để dự án đủ điều kiện khởi công trong tháng 10/2025. Sở xây dựng TP.HCM được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định.