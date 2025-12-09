TP.HCM giao đích danh sở, ngành gỡ khó cho từng dự án nhà ở xã hội

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có kết luận liên quan các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố. Theo đó với Dự án Chung cư CC2 (giai đoạn 2) thuộc dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ tại phường Phú Mỹ, lãnh đạo TP.HCM giao đích danh Sở tài chính khẩn trương nghiên cứu, tiếp tục kế thừa toàn bộ hồ sơ pháp lý nhà đầu tư đã nộp và đối chiếu các quy định pháp luật có liên quan để sớm tham mưu, báo cáo, đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nội dung liên quan việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật.
Với Dự án Khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy tại phường Phú Thuận do Công Tập đoàn Khải Vy làm chủ đầu tư, UBND TP.HCM đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công xây dựng hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, phấn đấu dự án sớm hoàn thành các thủ tục theo quy định để dự án đủ điều kiện khởi công trong tháng 10/2025. Sở xây dựng TP.HCM được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định.
Đối vớiDự án nhà ở xã hội Hoàng Nam (đường Lê Cơ, phường An Lạc), UBND TP.HCM đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục và nộp hồ sơ phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng cho UBND phường An Lạc xem xét phê duyệt trước ngày 15/9/2025; đồng thời, Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện cácthủ tục khác có liên quan như đánh giá tác động môi trường, giao đất .v.v và phấn đấu dự án đủ điều kiện khởi công trong tháng 12/2025.
Dự án này, lãnh đạo TP.HCM giao đích danh Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường An Lạc khẩn trương xem xét, phê duyệt sớm hồ sơ theo đề nghị của Chủ đầu tư.
Còn Dự án Nhà ở xã hội tại phường Long Phước của Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh, theo UBND TP.HCNM, hiện nay, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/ 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-BNNMT ngày 28/8/ 2025. Đồng thời, hiện nay đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại dự án phường Long Phước đã được UBND TP. Thủ Đức (cũ) phê duyệt.
Vì vây UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và nhà đầu tư rà soát, hệ thống đầy đủ các công việc cần triển khai thực hiện, cần ưu tiên triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc (nếu có)…tại Ddự án để xây dựng kế hoạch thật cụ thể, chi tiết, phân công công việc phải đảm bảo nguyên tác “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; kịp thời báo cáo, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, sớm tổ chức triển khai hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.