TP.HCM dự kiến thành lập lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Cùng dự có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Hội nghị lần này tập trung cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2025; dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo đề xuất các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM...

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang điểm lại những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố từ đầu năm 2025 đến nay. Trong đó tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách tiếp tục là điểm sáng.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu ghi nhận chuyển biến tích cực; nhiều nơi vận hành ổn định hơn, từng bước khắc phục hạn chế. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhiều dự án để thúc đẩy phát triển.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nêu rõ những khó khăn ở cơ sở khi vận hành mô hình mới: một số hướng dẫn từ cấp trên còn thiếu hoặc chưa rõ, đội ngũ cán bộ chưa quen với yêu cầu công việc mới, trong khi thời gian qua có biến động về nhân sự từ cấp cơ sở đến cấp thành phố.

Trên tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn để hoàn thiện, ông nhấn mạnh trách nhiệm của cả hệ thống trong việc kịp thời bổ sung, cụ thể hóa quy trình, chuẩn hóa năng lực cán bộ và bảo đảm thông suốt trong tổ chức thực hiện.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương tách lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc khỏi Sở Xây dựng để thành lập một cơ quan chuyên môn đủ năng lực và trình độ nhằm tham mưu và triển khai toàn diện công tác quy hoạch của Thành phố.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, ngoài quy hoạch chung, Thành phố phải đồng thời triển khai các quy hoạch chuyên ngành, hạ tầng, xây dựng… Các quy hoạch này phải triển khai cùng lúc với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Bí Thành ủy TP.HCM đề nghị các đại biểu tập trung hiến kế những giải pháp khả thi để tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 của Thành phố đạt mức 2 con số; tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, chủ động thu hút các nhà đầu tư chiến lược và tăng cường kết nối, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong vùng.

Để thống nhất cơ chế, chính sách giữa ba địa phương sau hợp nhất, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu rà soát, chọn lọc các mô hình hiệu quả để áp dụng chung, đồng thời chủ động san sẻ nguồn lực, hỗ trợ các khu vực còn khó khăn, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, nhằm thúc đẩy phát triển đồng đều.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh, việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn sự bình yên cho thành phố là nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững trong thời gian tới.