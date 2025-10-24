TP.HCM điều chỉnh quy hoạch để thực hiện dự án bến Nhà Rồng

Cũng theo Sở QHKT, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể sẽ được xác định trong quá trình triển khai ở bước lập điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu theo quy định.

Về phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, định hướng mở rộng về phía Cảng Khánh Hội, lộ giới đường sẽ được Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cụ thể, bảo đảm đáp ứng nhu cầu hạ tầng khu vực trong tương lai.

Về trình tự thủ tục quy hoạch thực hiện: Việc quy hoạch khu đất Cảng Khánh Hội theo định hướng ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển mảng xanh, hình thành công viên đa chức năng phục vụ cộng đồng.

Đồng thời kết hợp các tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cộng đồng, tại khu vực, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Nhằm đảm bảo về mặt pháp lý, Sở QHKT kiến nghị giao UBND phường Xóm Chiếu rà soát các quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 để báo cáo rà soát và điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị khu trung tâm hiện hữu TP.HCM tại Tiểu khu cảng quận 4, phường 12, 13 và 18, quận 4 cũ theo đúng quy định.

Sau khi đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch được phê duyệt, UBND phường Xóm Chiếu có kế hoạch rà soát, lựa chọn đơn vị tư vấn để lập đồ án quy hoạch chi tiết lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng thẩm định và phê duyệt theo quy định.