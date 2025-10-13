TP.HCM đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

Ngày 13/10, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành công văn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố khẩn trương điều chỉnh Dự thảo Kế hoạch rà soát, điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 của TP.HCM sau sáp nhập, đảm bảo phù hợp với tiến độ theo đề nghị của Bộ Tài chính.
Sở Tài chính cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung tham mưu UBND Thành phố đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.
|Sau sáp nhập TP.HCM mới có nhiều thay đổi nên việc điều chỉnh quy hoạch là rất cấp bách. Ảnh: Lê Toàn
Trước đó, hôm 8/10, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15581/BTC-QLQH đề nghị, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 sau sáp nhập, bảo đảm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/12/2025.
Hiện nay, các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 của TP.HCM (cũ), Bình Dương (cũ) và Bà Rịa- Vũng Tàu (cũ) đều được phê duyệt và công bố quy hoạch vào năm 2024.
Sau khi sáp nhập TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu để trở thành “siêu” đô thị TP.HCM mới, địa giới hành chính đã được mở rộng nên cần phải điều chỉnh quy hoạch để thực hiện thống nhất sau sáp nhập.
Để chuẩn bị cho việc điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, vào cuối tháng 9/2025, HĐND TP.HCM đã thông qua tờ trình tái lập lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
Theo UBND TP.HCM sau khi sáp nhập các phường, xã với nhau dẫn đến việc thay đổi địa giới hành chính, nên hơn 200 quy hoạch phân khu cần điều chỉnh chi tiết và hơn 2.000 quy hoạch chi tiết cần lập mới hoặc điều chỉnh.
Do vậy, việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tham mưu cho UBND Thành phố và quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc là hết sức cần thiết và cấp bách.