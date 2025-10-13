TP.HCM đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

Ngày 13/10, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành công văn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố khẩn trương điều chỉnh Dự thảo Kế hoạch rà soát, điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 của TP.HCM sau sáp nhập, đảm bảo phù hợp với tiến độ theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung tham mưu UBND Thành phố đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.