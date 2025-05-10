TP.HCM đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 30/7/2025 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội (NOXH) trong tình hình mới.
Theo đó, TP.HCM xác định phát triển NOXH là nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhất là người đứng đầu, đảm bảo có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp.
|Dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên tại Bình Chánh, TP.HCM. (Ảnh: Lê Toàn)
TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành chỉ tiêu phát triển NOXH theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố và chỉ tiêu phát triển NOXH đã được Thủ tướng Chính phủ giao, TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 199.400 căn NOXH.
Kế hoạch của UBND TP.HCM hướng tới việc tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về vai trò, ý nghĩa của NOXH.
Thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, đồng thời nâng mức hỗ trợ nhà ở cho các nhóm được thụ hưởng.
Để thực hiện kế hoạch trên, TP.HCM sẽ rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; đồng thời cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, rút ngắn tối đa thời gian hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, cấp phép dự án NOXH.
Cùng với đó là việc xây dựng cơ chế ưu đãi thực chất, khuyến khích mô hình NOXH xanh, tiết kiệm năng lượng, phát thải các-bon thấp, đảm bảo phát triển bền vững.
UBND TP.HCM sẽ bố trí các dự án NOXH độc lập hoặc xen cài trong các dự án thương mại tại vị trí thuận tiện về giao thông, gần khu công nghiệp, gắn với các trung tâm dịch vụ - việc làm.
Cam kết ưu tiên quỹ đất sạch, nguồn vốn và đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài ranh để bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật – xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia phát triển NOXH.
Bên cạnh đó, sẽ ưu tiên nguồn vốn ngân sách từ Trung ương và địa phương để thực hiện mục tiêu NOXH; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, huy động vốn từ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
UBND TP.HCM cũng nghiên cứu hình thành quỹ phát triển NOXH hoặc mô hình định chế tài chính chuyên biệt, hướng tới phát triển dài hạn, bền vững; mở rộng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển của Thành phố và nguồn vốn nước ngoài, khuyến khích hình thành các quỹ đầu tư, quỹ tín thác, liên danh – liên kết thực hiện dự án NOXH.
Thành phố yêu cầu tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực NOXH, đổi mới mô hình quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương.
Việc bán, cho thuê, sử dụng NOXH cũng sẽ được kiểm soát nghiêm, xử lý kịp thời các hành vi trục lợi chính sách.
Cuối cùng, TP.HCM cũng đặt mục tiêu hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Trong đó có NOXH để quản lý thống nhất, minh bạch và phục vụ hoạch định chính sách.