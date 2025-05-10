TP.HCM đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 30/7/2025 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội (NOXH) trong tình hình mới.

Theo đó, TP.HCM xác định phát triển NOXH là nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhất là người đứng đầu, đảm bảo có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp.

Dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên tại Bình Chánh, TP.HCM. (Ảnh: Lê Toàn)

TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành chỉ tiêu phát triển NOXH theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố và chỉ tiêu phát triển NOXH đã được Thủ tướng Chính phủ giao, TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 199.400 căn NOXH.