TP.HCM: Danh sách 10 chung cư được ưu tiên khẩn trương gỡ vướng

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994, khẩn trương triển khai theo chỉ đạo của UBND Thành phố, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, dứt điểm từng dự án.

Theo Sở Xây dựng, việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại TP.HCM đang gặp nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, bồi thường, tái định cư và nghĩa vụ tài chính. Trong khi đó, tại Thông báo số 285/TB-VP ngày 5/9/2025, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ từng dự án cụ thể.

Mặt khác, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 1569/QĐ-UBND ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý xây dựng.

Theo đó, UBND phường có quyền tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư; ban hành quyết định di dời khẩn cấp hoặc cưỡng chế di dời đối với các hộ dân không chấp hành; đồng thời xác định hệ số K để làm cơ sở bồi thường. Các phường cũng được giao thẩm quyền lập, phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn.