TP.HCM: Danh sách 10 chung cư được ưu tiên khẩn trương gỡ vướng

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994, khẩn trương triển khai theo chỉ đạo của UBND Thành phố, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, dứt điểm từng dự án.
Theo Sở Xây dựng, việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại TP.HCM đang gặp nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, bồi thường, tái định cư và nghĩa vụ tài chính. Trong khi đó, tại Thông báo số 285/TB-VP ngày 5/9/2025, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ từng dự án cụ thể.
Mặt khác, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 1569/QĐ-UBND ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý xây dựng.
Theo đó, UBND phường có quyền tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư; ban hành quyết định di dời khẩn cấp hoặc cưỡng chế di dời đối với các hộ dân không chấp hành; đồng thời xác định hệ số K để làm cơ sở bồi thường. Các phường cũng được giao thẩm quyền lập, phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn.
Sự phân cấp, ủy quyền này giúp rút ngắn thủ tục, nâng cao trách nhiệm địa phương trong triển khai dự án.
Vì vậy để đảm bảo tiến độ, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành và UBND phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 khẩn trương triển khai nhiệm vụ, đồng thời gửi báo cáo định kỳ trước ngày 5 của quý tiếp theo. Kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố để có biện pháp xử lý kịp thời đối với các dự án chậm trễ.
|Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại TP.HCM đang gặp nhiều vướng mắc.
Danh sách 10 chung cư được ưu tiên gỡ vướng cũng trách nhiệm xử lý của từng cơ quan được Sở Xây dựng công bố gồm:
Chung cư 23 Lý Tự Trọng, UBND phường Sài Gòn phải khẩn trương thực hiện thủ tục giao đất cho dự án.
Chung cư 6Bis Nguyễn Tất Thành, Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Xóm Chiếu khẩn trương hiện các thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500, tổ chức Hội nghị nhà chung cư, phê duyệt phương án bồi thường.
Sở Tài chính cần khẩn trương rà soát đề nghị của UBND Quận 6 (trước sắp xếp) về đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trường mầm non trong chung cư 119B Tân Hòa Đông, phường Phú Lâm.
Đối với chung cư 100 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất tại dự án.
UBND phường Diên Hồng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hệ thống lại toàn bộ các vướng mắc của dự ánchung cư Nguyễn Kim (lô K, L, M, N, O) khu A.
Đối với chung cư 350 Hoàng Văn Thụ, UBND phường Tân Sơn Nhất khẩn trương tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu, phê duyệt phương án bồi thường bổ sung của dự án.
Còn chung cư Lô E 518 Võ Văn Kiệt, UBND phường Cầu Ông Lãnh triển khai thực hiện tiếp các thủ tục tiếp theo của dự án .
Đối với chung cư Tân Phước, phường Minh Phụng, Sở Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Bất động sản Tân Phước có văn bản gửi Sở về vướng mắc trong việc quản lý vận hành các căn hộ có mục tiêu tái định cư.
Đối với chung cư 251 Hoàng Văn Thụ, UBND phường Tân Sơn Hòa khẩn trương chủ trì làm việc với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ vướng mắc của dự án...