TP.HCM đã qua đỉnh điểm của dịch Covid-19

Bà Mai cho biết, Sở Y tế đã có kế hoạch thu hẹp các bệnh viện dã chiến theo lộ trình phù hợp.

Theo đó, các bệnh viện ở vùng xanh từ nay đến cuối tháng 9 sẽ trả lại công năng để điều trị bệnh nhân không phải Covid-19; cụ thể là Bệnh viện quận 7 và Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.



Theo lịch trình, các bệnh viện dã chiến sử dụng cơ sở giáo dục tại khu vực quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ dần thu hẹp từ nay đến hết năm 2021, để trả lại cho các trường học.



Ngành y tế TP sẽ cơ cấu lại bệnh viện 3 tầng trong một bệnh viện dã chiến và giữ lại các bệnh viện có gắn kết với trung tâm hồi sức, gồm Bệnh viện dã chiến số 13, 14 và số 16.



Tại buổi họp, ông Phạm Đức Hải cho biết, tính đến 18h ngày 25/9 có 367.081 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 366.598 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 483 trường hợp nhập cảnh.



TP đang điều trị 39.208 bệnh nhân, trong đó có 3.751 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.918 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 25/9, có 3.512 bệnh nhân nhập viện, có 3.495 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện từ 1/1 đến nay là 190.573 ca), 131 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong từ 1/1 đến nay là 14.378 ca).



Từ 18h ngày 24/9 đến 18h 25/9 đã lấy 1.029.604 mẫu, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 1.024.025 mẫu.



Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 25/9 là 9.441.815 (tăng 242.022 mũi vắc xin so với ngày 24/9) trong đó tổng số mũi 1 là 6.814.687 (tăng 12.693 mũi vắc xin so với ngày 24/9), mũi 2 là 2.627.128 (tăng 229.329 mũi vắc xin so với ngày 24/9), số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.107.266.