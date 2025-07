TP.HCM công bố 17 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài

Theo đó, các dự án được phép bán cho người nước ngoài đáng chú ý gồm: Khu nhà ở cao tầng tại phường Hiệp Bình Phước (nay thuộc phường Hiệp Bình) do Công Ty TNHH Bất Động Sản Ladona làm chủ đầu tư; Khu dân cư phức hợp trên đảo - giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên An làm chủ đầu tư;

Các lô Lô B1, B2, B3, B4 tại Khu nhà ở cao tầng phường Tân Phú, Quận 7 cũ do Công ty TNHH Dynamic Innovation và Phát Đạt làm chủ đầu tư; Chung cư Căn hộ City Garden do Công ty Cổ phần City Garden làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Dragon Village do Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư;