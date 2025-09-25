TP.HCM có nhà hàng pizza lọt Top 50 châu Á

Hàn Mai| 25/09/2025 10:26

Với phong cách Neapolitan chuẩn mực kết hợp nguyên liệu Việt, Margherí đã ghi dấu ấn tại giải thưởng Asia-Pacific Top 50 Pizza 2025, góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM trên bản đồ ẩm thực.

Nhà hàng Margherí (TP.HCM) vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách Asia-Pacific Top 50 Pizza 2025. Giải thưởng do tổ chức 50 Top Pizza bình chọn, vinh danh những địa chỉ pizza Neapolitan nổi bật nhất khu vực.

Tại lễ công bố ở Bangkok (Thái Lan), Margherí không chỉ góp mặt trong Top 50 mà còn giành thêm giải thưởng đặc biệt “Màn trình diễn ấn tượng” (Performance of the Year). Thành tích này giúp thương hiệu Việt lần đầu tiên sánh vai cùng nhiều tên tuổi lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Singapore.

TP.HCM có nhà hàng pizza lọt Top 50 châu Á - 1

Theo ban tổ chức, Margherí được đánh giá cao ở cách giữ chuẩn mực Neapolitan, từ bột lên men tự nhiên, thời gian nướng ngắn trong lò củi, đồng thời khéo léo kết hợp nguyên liệu Việt Nam để tạo dấu ấn riêng. Đây cũng là yếu tố giúp nhà hàng thu hút khách địa phương lẫn du khách quốc tế khi đến TP.HCM.

Đại diện Margherí chia sẻ, giải thưởng là bước khích lệ để ẩm thực Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ pizza thế giới. Thành công này cũng góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM như một điểm đến ẩm thực năng động, nơi các xu hướng quốc tế được tiếp nhận và phát triển sáng tạo.

Những năm gần đây, pizza Neapolitan không chỉ giữ nguyên chuẩn mực Ý mà còn được các đầu bếp khu vực bản địa hóa để phù hợp khẩu vị từng quốc gia.

TP.HCM có nhà hàng pizza lọt Top 50 châu Á - 2

Ở Nhật Bản, pizza kết hợp hải sản tươi sống và rong biển; tại Hàn Quốc phổ biến các biến tấu với khoai lang, bulgogi; còn ở Việt Nam, Margherí sáng tạo khi sử dụng nguyên liệu địa phương như rau thơm, hải sản tươi hoặc gia vị đặc trưng.

Xu hướng này giúp pizza không chỉ giữ hồn cốt ẩm thực Ý mà còn tạo trải nghiệm mới lạ cho thực khách quốc tế, đồng thời khẳng định bản sắc ẩm thực của mỗi điểm đến.

Dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay là The Pizza Bar on 38th (Tokyo, Nhật Bản) – quán pizza nhỏ nhất thế giới với chỉ 8 chỗ ngồi, do bếp trưởng Daniele Cason (Mandarin Oriental Tokyo) phụ trách. Vị trí thứ 2 thuộc về RistoPizza by Napoli sta ca (Tokyo), trong khi Fiata by Salvatore Fiata (Hong Kong) đứng thứ 3.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là Massilia (Bangkok, Thái Lan) ở hạng 4; Crosta (Manila, Philippines) và SHOP225 (Melbourne, Australia) đồng hạng 5; da Susy (Ấn Độ) ở hạng 6; a mano (Manila, Philippines) và Dante’s Pizzeria (New Zealand) đồng hạng 7; Bottega (Bắc Kinh, Trung Quốc) hạng 8; Spacca Napoli (Seoul, Hàn Quốc) hạng 9; và Pizzeria Braceria CESARI!! (Nagoya, Nhật Bản) khép lại Top 10.

Theo tcdulichtphcm.vn
https://tcdulichtphcm.vn/an-gi/tphcm-co-nha-hang-pizza-lot-top-50-chau-a-c12a103872.html
Copy Link
https://tcdulichtphcm.vn/an-gi/tphcm-co-nha-hang-pizza-lot-top-50-chau-a-c12a103872.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Ẩm thực
            TP.HCM có nhà hàng pizza lọt Top 50 châu Á
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO