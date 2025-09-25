TP.HCM có nhà hàng pizza lọt Top 50 châu Á

Nhà hàng Margherí (TP.HCM) vừa trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách Asia-Pacific Top 50 Pizza 2025. Giải thưởng do tổ chức 50 Top Pizza bình chọn, vinh danh những địa chỉ pizza Neapolitan nổi bật nhất khu vực.

Tại lễ công bố ở Bangkok (Thái Lan), Margherí không chỉ góp mặt trong Top 50 mà còn giành thêm giải thưởng đặc biệt “Màn trình diễn ấn tượng” (Performance of the Year). Thành tích này giúp thương hiệu Việt lần đầu tiên sánh vai cùng nhiều tên tuổi lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Singapore.