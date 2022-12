TP.HCM: chuỗi sự kiện đón chào năm mới 2023 sắp diễn ra

- Các hoạt động văn hoá nghệ thuật “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh”, nổi bật là sự kiện bắn pháo hoa nghệ thuật ngày 22/1/2023; các buổi biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống phục vụ các tầng lớp Nhân dân; các hoạt động văn hoá, văn nghệ tại các quận, huyện, TP Thủ Đức, các trường đại học, khu công nghiệp,…

- Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM năm 2023 vào ngày 26/1/2023 tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

- Tổ chức họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông (An Phú Đông - Thạnh Lộc - Thạnh Xuân) tại Nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông, quận 12.