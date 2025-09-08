TP.HCM: Chính thức đổi tên 26 bệnh viện

Theo Sở Y tế TP.HCM, với hệ thống y tế mới đa dạng về loại hình và gia tăng về số lượng cùng với quy mô địa bàn mở rộng, đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý của ngành y tế thành phố. Trong thời gian tới, Sở sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị điều hành, đảm bảo phân bổ hợp lý nguồn lực, tăng cường kết nối giữa các tuyến và cơ sở y tế; xây dựng đội ngũ nhân lực đủ năng lực thích ứng với mô hình tổ chức mới, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của người dân trong giai đoạn mới.