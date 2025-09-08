TP.HCM: Chính thức đổi tên 26 bệnh viện

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Y tế Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác chuyển giao về nhân sự, tài chính tại các bệnh viện này theo nguyên tắc nguyên trạng. Đồng thời ban hành quy định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bệnh viện theo quy định pháp luật và thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.
Trước đó vào giữa tháng 7-2025, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Nội vụ về việc đổi tên các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cấp huyện trực thuộc Sở Y tế khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm hiện thực hóa chủ trương của Trung ương và Thành ủy về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố.
Theo Sở Y tế TP.HCM, với hệ thống y tế mới đa dạng về loại hình và gia tăng về số lượng cùng với quy mô địa bàn mở rộng, đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý của ngành y tế thành phố. Trong thời gian tới, Sở sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị điều hành, đảm bảo phân bổ hợp lý nguồn lực, tăng cường kết nối giữa các tuyến và cơ sở y tế; xây dựng đội ngũ nhân lực đủ năng lực thích ứng với mô hình tổ chức mới, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của người dân trong giai đoạn mới.
Danh sách 26 bệnh viện đổi tên cụ thể như sau: