TP HCM chính thức 'chốt' quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh

Đối với giáo dục phổ thông:

-Buổi sáng: Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng: Từ 7 giờ trở đi và không trễ hơn 8 giờ. Thời gian kết thúc buổi học sáng: Không trước 10 giờ 30 phút

-Buổi chiều: Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều không sớm hơn 13 giờ và không trễ hơn 13 giờ 30. Thời gian kết thúc buổi học chiều: Không trước 16 giờ và không sau 17 giờ.

Nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút, không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường. Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.