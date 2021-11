TP.HCM chia sẻ vaccine, hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu chống dịch

Cùng với đoàn chi viện từ Chợ Rẫy, Sở Y tế TP HCM đã cử 12 y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, do Giám đốc bệnh viện dẫn đầu chi viện Bạc Liêu. Ngoài các thuốc đặc trị COVID-19, đoàn mang theo 14 loại trang thiết bị y tế cần thiết trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng.'

