TP.HCM chỉ đạo nghiên cứu xây bia tưởng niệm người mất vì COVID-19 tại số 1 Lý Thái Tổ

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Vườn Lài.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ là khu đất trung tâm TP, có vị trí đặc biệt, nằm tiếp giáp ba tuyến đường (Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng), giáp tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ, tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến bố trí 3 ga tiếp giáp khu đất).

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo việc sớm đưa vào khai thác, sử dụng khu đất này là yêu cầu cấp thiết.