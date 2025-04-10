TP.HCM cần chi 32 tỷ đồng ngân sách để kiểm định 186 chung cư cũ

Ngô Nguyên| 04/10/2025 10:15

Trong đó có 130 chung cư đã kiểm định trước đây và có kết quả kiểm định cấp C, chưa xác định có thuộc trường hợp phải phá dỡ hay không .

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND Thành phố liên quan công tác rà soát, thực hiện kiểm địnhchung cưcũtrên địa bàn TP.

Theo đó, Sở Xây dựng tổng hợp đề xuất 186 chung cư cũ cần kiểm định. Trong đó bao gồm 56 chung cư chưa kiểm định và 130 chung cư cũ đề xuất kiểm định lại.

Việc kiểm định lại 130 chung cư đã kiểm định trước đây, theo Sở Xây dựnng, do đa số được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C, chưa xác định có thuộc trường hợp phải phá dỡ hay không theoLuật Nhà ởnăm 2023 nên cần thực hiện đánh giá lại chất lượng công trình.

Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp B, Sở Xây dựng đề xuất không kiểm định lại.

Sở Xây dựng TP.HCM tổng hợp đề xuất 186 chung cư cũ cần kiểm định

Tổng số kinh phí dự trù tổ chức kiểm định,đánh giáchất lượng nhà chung cư do UBND các phường đề xuất và Sở Xây dựng đã tổng hợp là hơn 32,5 tỷ đồng. Kinh phí này chưa bao gồm chi phí kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn các phường Hạnh Thông (2 chung cư), Gò Vấp (1 chung cư),Sài Gòn(10 chung cư), Vũng Tàu (3 chung cư) và Thạnh Mỹ Tây (4 chung cư) do các phường chưa đề xuất kinh phí.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ và đề xuất giao Sở Tài chínhkhẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định

