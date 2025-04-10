TP.HCM cần chi 32 tỷ đồng ngân sách để kiểm định 186 chung cư cũ

Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp B, Sở Xây dựng đề xuất không kiểm định lại.

Tổng số kinh phí dự trù tổ chức kiểm định,đánh giáchất lượng nhà chung cư do UBND các phường đề xuất và Sở Xây dựng đã tổng hợp là hơn 32,5 tỷ đồng. Kinh phí này chưa bao gồm chi phí kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn các phường Hạnh Thông (2 chung cư), Gò Vấp (1 chung cư),Sài Gòn(10 chung cư), Vũng Tàu (3 chung cư) và Thạnh Mỹ Tây (4 chung cư) do các phường chưa đề xuất kinh phí.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ và đề xuất giao Sở Tài chínhkhẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định