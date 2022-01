TP.HCM: Bé gái 13 tuổi rơi từ tầng 28 chung cư xuống đất chết thương tâm

Khoảng 21h ngày 3/1, người dân đang đi lại dưới khuôn viên sân của chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP Thủ Đức) thì nghe tiếng hét lớn trên cao và sau đó là một bé gái rơi xuống đất.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân rời khỏi chung cư.

Nhận thông tin, Công an phường An Phú và Công an TP Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.