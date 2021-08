TP.HCM ban hành khẩn Chỉ thị 11 về tăng cường giãn cách xã hội

Về công tác an sinh xã hội, TP.HCM hỗ trợ bổ sung đầy đủ cho các đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số 2, hỗ trợ chủ nhà trọ miễn giảm tiền điện nước…; chuẩn bị 2 triệu túi an sinh đảm bảo không bỏ sót trường hợp khó khăn.

TP đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong giai đoạn thực hiện giãn cách với tinh thần không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Về y tế, TP.HCM cũng thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố để phát hiện sớm nhất F0; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine; thành lập thêm 400 trạm y tế lưu động hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.