TP Hải Dương cho hàng quán mở bán tại chỗ từ hôm nay

Sau khi tỉnh Hải Dương tạm thời công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh), bắt đầu từ 0h ngày 14/12, UBND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho phép các hàng, quán, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được bán hàng tại chỗ và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Các nhà hàng, quán ăn, uống phải lắp đặt vách ngăn và đóng cửa trước 21h hằng ngày. Quán ăn sáng, quán cà phê không phục vụ quá 30 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng. Riêng địa bàn các xã Gia Xuyên, Liên Hồng chỉ được phép bán hàng ăn, uống mang về đến 21h hằng ngày.