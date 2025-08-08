Toyota Yaris Cross hybrid bổ sung bản thể thao

Toyota vừa chính thức trình làng phiên bản SE cao cấp nhất cho dòng Yaris Cross hybrid (HEV) tại Philippines. So với bản HEV tiêu chuẩn, phiên bản mới ra mắt nổi bật hơn với diện mạo thể thao và nội thất được nâng cấp.

Ở ngoại thất, Yaris Cross SE HEV sở hữu hàng loạt điểm nhấn độc quyền gồm ốp cản trước/sau thể thao, viền lưới tản nhiệt mới có viền mạ chrome. Bên cạnh đó là cánh gió nóc cùng ốp đèn sương mù thiết kế lại bắt mắt hơn.