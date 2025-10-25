Toyota RAV4 GR Sport 2026-Phiên bản thể thao mạnh mẽ nhất được trang bị những gì?

Toyota RAV4 GR Sport 2026 - SUV PHEV thể thao thực thụ trong dòng RAV4

Toyota RAV4 GR Sport 2026 là phiên bản thể thao mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trong dòng RAV4. Toyota RAV4 GR Sport khác biệt cả về tên gọi lẫn kết quả. Hai chữ cái nhỏ, GR, thực sự có ý nghĩa là viết tắt của GAZOO Racing, và tại Mỹ, chúng chỉ xuất hiện trên những mẫu xe đã được chứng minh hiệu suất như GR 86, GR Supra và GR Corolla. Giờ đây, phiên bản GR Sport đã chính thức xuất hiện, tương tự như cách BMW có dòng M-Sport hay Audi có S-Line, mang đến diện mạo và cảm giác thể thao đặc trưng hơn cho RAV4. Đây là chiếc Toyota đầu tiên đến Mỹ với logo GR Sport.

Thông số kỹ thuật Toyota RAV4 GR Sport 2026

Được phát triển với sự tham vấn của đội ngũ thể thao Toyota Gazoo Racing, mẫu xe này chỉ sử dụng nền tảng Plug-in Hybrid (PHEV) với hệ dẫn động bốn bánh (AWD) và công suất lên tới khoảng 324 mã lực hoặc 320-324 mã lực tùy thị trường. Hệ truyền động kết hợp động cơ xăng 2.5 lít và ba mô-tơ điện, hộp số e-CVT; quãng đường chạy bằng điện (“EV-only”) được ước tính khoảng 48-50 dặm (khoảng 77-80 km).

Về thiết kế, GR Sport được nhận diện bằng chi tiết ngoại thất thể thao hơn gồm bánh hợp kim 20 inch, lốp mùa hè hiệu suất cao, thân xe hạ thấp khoảng 15 mm so với bản tiêu chuẩn để cải thiện cân bằng khi vào cua.

Nội thất cũng được nâng cấp với các chi tiết mang dấu ấn GR như vô-lăng, táp-lô, bàn đạp nhôm. Ghế trước được Toyota gọi là Ghế D-Seat chống tĩnh điện cộng với công nghệ ổn định chống tĩnh điện, ghế bọc Ultrasuede hoặc pha da.

Đường viền màu đỏ làm nổi bật lưng ghế, và logo GR trang trí trên tựa đầu. Ghế ngồi thoải mái, dễ điều chỉnh và hỗ trợ tốt cho những chuyến đi dài. Bảng điều khiển đơn giản, đầy đủ nút bấm vật lý, gợi nhớ đến 4Runner và Tacoma mới. Màn hình trung tâm lớn (tới 12,9 inch) và màn đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Phía sau hàng ghế sau, khoang chứa đồ rộng 33,5 feet khối, có thể mở rộng lên 63,5 feet khối khi gập hàng ghế xuống.

Ấn tượng lái xe và một số lưu ý

GR Sport sở hữu động cơ, hệ thống treo và khung gầm mạnh mẽ nhất trong dòng RAV4. Chiếc RAV4 GR Sport có hệ thống khung gầm được tinh chỉnh: hệ thống giảm xóc và lò xo tune theo tiêu chuẩn GR, hệ lái trợ lực điện được hiệu chỉnh riêng, và các chi tiết như ống dẫn khí phanh, thanh cân bằng phía sau đều được nâng cấp để tăng độ cứng thân xe. Khả năng vận hành 0-60 mph (0-96 km/h) được ước tính vào khoảng 5,6 giây trong bài thử, cho thấy sức mạnh đáng kể so với các phiên bản RAV4 trước.

Lốp xe rộng hơn, hệ thống treo được tinh chỉnh lại và khung gầm cứng cáp hơn tạo nên một chiếc crossover sắc sảo hơn hẳn. So với các phiên bản RAV4 khác, GR Sport khó bị bỏ qua nhất vì nó mang lại cảm giác lái phấn khích hơn hẳn trên đường so với bất kỳ phiên bản nào khác. Toyota có một chế độ lái trợ lực đặc biệt dành cho GR Sport khi xe ở chế độ thể thao. Điều này cải thiện cảm giác lái, một điều tuyệt vời, nhưng điều đáng nói là chiếc crossover này có những bộ phận tăng cường hiệu suất độc đáo.

Xe được trang bị bộ giảm xóc và lò xo cuộn đặc biệt chỉ có trên GR Sport. Bộ giảm xóc trước cũng được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của chiếc crossover này. Ngoài ra còn có một thanh giằng chéo treo sau đặc biệt và thanh giằng khung gầm bổ sung. Những yếu tố này kết hợp lại với nhau tạo nên chiếc RAV4 tuyệt vời nhất để lái.

Giá cả và cạnh tranh

Tuy nhiên, có một vài điểm cần lưu ý: Vì tập trung vào hiệu suất, GR Sport mất một chút khả năng sạc nhanh DC so với một số phiên bản PHEV khác của RAV4; một số báo cáo cho biết, GR Sport không được trang bị cổng sạc CCS tốc độ cao như các bản XSE hoặc Woodland. Khoảng cách chạy bằng điện tuy tốt nhưng vì bánh lớn và hiệu suất cao nên có thể thấp hơn bản PHEV tiêu chuẩn.

Dự kiến giá khởi điểm tại thị trường Mỹ cho phiên bản GR Sport sẽ vào khoảng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) - cao hơn đáng kể so với các phiên bản tiêu chuẩn của dòng RAV4. Với mức giá đó, thị trường hiện có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn về hiệu suất, ví dụ Genesis GV70 có giá khởi điểm chỉ hơn 50.000 đô la, sử dụng hệ dẫn động cầu sau (RWD), vừa nhanh vừa sang trọng hơn, xe cũng có chế độ bảo hành tốt hơn. Volvo XC60, BMW X3 và Mercedes GLC-Class đều có cùng thông số khởi điểm, mang lại sự sang trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, Toyota không chỉ có lịch sử lâu đời về độ tin cậy mà còn là mẫu xe duy nhất trong bài viết này đạt được mức tiết kiệm nhiên liệu như vậy.

Tóm lại, đây chính là chiếc RAV4 đỉnh cao, phiên bản mang lại trải nghiệm lái hấp dẫn nhất từ trước đến nay. RAV4 GR Sport không chỉ khiến người lái tập trung hơn vào hành trình, mà còn thưởng cho họ bằng cảm giác điều khiển đầy phấn khích. Trong một thế giới tràn ngập yếu tố gây xao nhãng, mẫu xe này chứng minh rằng sự hứng thú sau tay lái là cách tốt nhất để giữ an toàn.

RAV4 GR Sport khơi gợi niềm vui cầm lái, mang đến hiệu suất ấn tượng cùng mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 40 mpg trên đường. Thật khó để không yêu một chiếc xe mà từ “Sport” trong tên gọi thực sự phản ánh đúng tinh thần của nó.