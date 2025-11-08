Toyota ra mắt minivan mới có thể biến thành phòng khách, văn phòng hoặc phòng ngủ

Phiên bản Juno mới của mẫu minivan cỡ nhỏ Toyota Sienta đáp ứng xu hướng “cắm trại tại gia” đang thịnh hành ở Nhật Bản, nhờ bộ nội thất mô-đun có thể tùy biến theo nhu cầu.

Tại Nhật Bản, việc biến một chiếc xe di chuyển hàng ngày thành “không gian trú ẩn” ấm cúng đã trở thành thú vui phổ biến. Từ những mẫu kei car nhỏ gọn đến van cỡ lớn, các hãng xe nội địa và nhà độ xe đều liên tục đưa ra các nâng cấp hướng tới khả năng cắm trại. Mới đây nhất, mẫu minivan cỡ nhỏ Toyota Sienta đã có màn nâng cấp độc đáo nhờ sự hợp tác với hãng phụ kiện Modellista.

Ra mắt lần đầu vào năm 2022 để cạnh tranh với Honda Freed, thế hệ thứ ba của Sienta được phát triển dựa trên phiên bản kéo dài của nền tảng TNGA-B, vốn cũng dùng cho Yaris. Xe dài 4.260 mm và có tùy chọn động cơ xăng 1.5L hoặc hệ truyền động hybrid, đi kèm dẫn động cầu trước (FWD) hoặc hệ dẫn động bốn bánh E-Four.

Phiên bản Juno mới vẫn dựa trên cấu trúc đó nhưng được thiết kế lại khoang sau theo hướng đa năng hơn. Thay vì hàng ghế thứ ba, không gian phía sau được bố trí khoang tùy chỉnh, có thể thay đổi công năng nhờ các bộ nội thất mô-đun. Người mua có thể chọn từng mô-đun riêng lẻ hoặc các gói chủ đề gồm Chill, Refresh, Focus và Comfort.

Tùy vào lựa chọn, Sienta có thể trở thành phòng khách di động, không gian nghỉ ngơi hay văn phòng nhỏ trên bánh xe. Trang bị của Juno gồm 6 đèn LED gắn trần, thảm sàn viền đen, logo Juno ở cửa sau. Nội thất sử dụng chất liệu vải khử mùi, chống thấm nước và dầu, có ba màu: đen, fromage hoặc kaki.

Toyota Sienta Juno được phát triển từ bản Hybrid Z, giá 3.654.200 yên (648 triệu đồng) cho bản 2WD hoặc 3.852.200 yên (683 triệu đồng) cho bản E-Four. Mức giá này cao hơn so với Sienta Hybrid Z tiêu chuẩn bản 5 chỗ.

Các mô-đun riêng lẻ gồm: Bass Module giá 69.300 yên (123 triệu đồng), bản lớn 72.600 yên (128 triệu đồng), Cushion Module 20.900 yên (370 triệu đồng), bàn phụ Side Table 31.900 yên (566 triệu đồng), bàn làm việc Work Table 44.000 yên (781 triệu đồng). Đệm hơi tùy chọn giá 22.000 yên (390 triệu đồng) hoàn thiện cấu hình nghỉ qua đêm.

Ngoài bản Juno, Toyota cũng công bố một số cải tiến cho Sienta, tập trung vào trang bị an toàn. Tất cả phiên bản nay đều có phanh tay điện tử, chức năng giữ phanh, điều hòa tự động, ga tự động thích ứng, hệ thống phản ứng khẩn cấp của tài xế và hỗ trợ đánh lái. Ngoài bản tiêu chuẩn X, tất cả đều có camera hành trình.

Không có thay đổi về ngoại thất và nội thất ngoài các chi tiết riêng của Juno. Tại Nhật Bản, Sienta bản nâng cấp có giá từ 2.077.900 đến 3.322.000 yên (368 - 589 triệu đồng ) tùy phiên bản và hệ dẫn động.