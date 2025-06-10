Toyota Prius và Land Cruiser giảm mạnh doanh số tháng 9

Doanh số Toyota tại Mỹ tăng mạnh nhờ các dòng SUV và Lexus

Tháng 9/2025 ghi nhận kết quả kinh doanh đầy tương phản cho Toyota tại Mỹ. Theo thống kê mới nhất, tổng doanh số của Toyota và Lexus trong tháng 9 đạt 185.748 xe, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 1.865.876 xe, tăng 7,9% so với ba quý đầu năm 2024. Trong đó, riêng thương hiệu Toyota bán ra 158.959 xe, tăng 13,4%, sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ các mẫu SUV và crossover, đặc biệt là RAV4, Grand Highlander, Corolla Cross và dòng bán tải Tacoma.

Doanh số bán xe của Toyota tháng 9/2025

Ngoài ra, Lexus đạt 26.789 xe, tăng 19,4%. các mẫu Lexus NX, RX và GX cũng góp phần đáng kể, giúp thương hiệu hạng sang của Toyota duy trì sức hút mạnh trong phân khúc cao cấp. Điều thú vị là nhu cầu đối với các mẫu xe truyền thống của Lexus đang giảm sút . Doanh số bán xe của hãng giảm 3,3% trong năm nay xuống còn 47.434 xe, mặc dù tháng 9 vừa qua đã có sự khởi sắc nhẹ và tăng 9,6%. Các mẫu xe này bao gồm IS, RC, ES, LS và LC. Trong khi đó, doanh số bán xe SUV của Lexus đã tăng 12% trong năm nay lên 223.141 xe, dẫn đầu là nhu cầu đối với dòng TX tăng 85,5% và doanh số dòng GX tăng 35,1%.

Tuy nhiên, giữa bức tranh doanh số đầy tích cực, hai cái tên từng được xem là biểu tượng – Toyota Prius và Toyota Land Cruiser – lại gây bất ngờ khi sụt giảm mạnh trong tháng 9.

Prius và Land Cruiser “tụt dốc” giữa đà tăng trưởng toàn hãng

Theo dữ liệu mới nhất, Toyota Prius chỉ đạt 3.813 xe trong tháng 9/2025, giảm 27,4% so với 5.255 xe cùng kỳ năm trước. Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, doanh số Prius tại Mỹ vẫn tăng 63,3%, đạt 46.777 xe, nhờ nhu cầu ổn định cho phiên bản hybrid và thiết kế thế hệ mới ra mắt trước đó.

Tình hình của Toyota Land Cruiser cũng không mấy khả quan. Mẫu SUV này chỉ bán được 2.145 xe, giảm 29,9% so với 3.059 xe tháng 9/2024. Dù doanh số tháng giảm, tổng lượng xe Land Cruiser giao cho khách từ đầu năm đến nay vẫn đạt 35.146 chiếc, tăng tới 92,1% so với cùng kỳ năm ngoái (18.296 xe).

Toyota Land Cruiser

Nguyên nhân của sự sụt giảm này được cho là do nguồn cung hạn chế và sức cạnh tranh gia tăng từ các đối thủ mới trong phân khúc SUV và hybrid. Toyota cho biết sẽ tiếp tục tăng sản lượng trong quý IV/2025 để đáp ứng nhu cầu đang tăng cao.

Bất chấp việc Prius và Land Cruiser gặp khó trong tháng 9, kết quả chung cho thấy Toyota vẫn duy trì vị thế vững chắc tại thị trường Mỹ, với đà tăng trưởng mạnh từ các dòng SUV, hybrid và xe hạng sang Lexus.