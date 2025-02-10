Toyota Land Cruiser sẽ có thêm bản tiết kiệm xăng cho các đại gia

Toyota Land Cruiser từ lâu được xem như biểu tượng của sự bền bỉ, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản đang từng bước đưa xu hướng điện hóa vào dòng SUV địa hình huyền thoại này.

Sau khi ra mắt phiên bản hybrid của Land Cruiser 300 tại Trung Đông, một báo cáo mới từ Nhật Bản cho rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Theo nhiều nguồn tin, Toyota có thể sớm bổ sung thêm một biến thể plug-in hybrid (PHEV), mang đến khả năng vận hành không phát thải trong các chuyến đi ngắn.

Land Cruiser 300 ra mắt từ năm 2021 dựa trên nền tảng TNGA-F, có hai lựa chọn động cơ V6: máy xăng tăng áp kép 3.5L và máy dầu tăng áp 3.3L.