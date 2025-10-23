Toyota Land Cruiser FJ mới sẽ không bán tại Mỹ và châu Âu

Toyota Land Cruiser FJ mới ra mắt: SUV off-road nhỏ gọn

Toyota vừa chính thức trình làng mẫu Land Cruiser FJ hoàn toàn mới, đánh dấu sự hồi sinh của tinh thần off-road huyền thoại trong một kiểu dáng nhỏ gọn hơn. Mẫu xe này được phát triển hướng đến những thị trường đang phát triển, nơi nhu cầu về xe đa dụng bền bỉ, tiết kiệm và dễ sửa chữa vẫn còn rất cao. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người hâm mộ thất vọng là Toyota xác nhận mẫu FJ mới sẽ không được bán tại Mỹ hoặc châu Âu. Theo Toyota, Land Cruiser FJ được sản xuất tại Thái Lan, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và độ bền cao trong mọi điều kiện địa hình.

Nền tảng của FJ mới là phiên bản cập nhật của nền tảng IMV hiện tại và sẽ được bán độc quyền với động cơ bốn xi-lanh hút khí tự nhiên 2TR-FE 2,7 lít quen thuộc của Toyota. Động cơ này cung cấp công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 181 lb-ft (246 Nm) và được kết hợp với hộp số tự động sáu cấp và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian.

Mặc dù FJ nhỏ hơn đáng kể so với Land Cruiser dòng 250 và 300 , nhưng trọng lượng của nó vẫn vào khoảng 1.900 kg (4.188 lbs), nhẹ hơn khoảng 300 kg (661 lbs) so với 250. Một số yếu tố thiết kế dường như được lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng Compact Cruiser EV đã được ra mắt vào năm 2021.

Toyota tập trung vào thị trường mới nổi

Mặc dù được cộng đồng quốc tế đón nhận nồng nhiệt sau khi ra mắt, Toyota xác nhận Land Cruiser FJ sẽ không được phân phối tại Mỹ hoặc châu Âu. Lý do chính là chi phí nhập khẩu cao, bao gồm mức thuế 19% đối với xe sản xuất tại Thái Lan, khiến giá bán tại Mỹ vượt xa phân khúc mà Toyota muốn nhắm đến. Bên cạnh đó, hãng cho rằng kích thước và công suất của FJ mới quá nhỏ để phù hợp với thị hiếu khách hàng phương Tây vốn ưa chuộng các SUV lớn hơn như Land Cruiser 250 hoặc Sequoia.

Toyota thay vào đó sẽ tập trung phân phối mẫu xe này tại Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi, những nơi nhu cầu về xe SUV nhỏ gọn, bền bỉ và có khả năng vận hành linh hoạt đang tăng mạnh. Hãng tin rằng Land Cruiser FJ sẽ trở thành “chiếc xe toàn cầu của người dân”, kết nối tinh thần off-road truyền thống của Toyota với các thị trường mới nổi.