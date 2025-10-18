Toyota Land Cruiser FJ hoàn toàn mới lộ diện với thiết kế địa hình cỡ nhỏ mạnh mẽ

Theo hãng tin Nhật Bản Mag-X, nguồn tin nội bộ cho biết, mặc dù mẫu Toyota Land Cruiser FJ này sẽ không ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản diễn ra trong tháng này, nhưng mẫu SUV này sẽ được giới thiệu riêng cho một số phương tiện truyền thông vào thứ Hai, ngày 20/10, sau đó là ra mắt toàn cầu vào lúc 5h sáng hôm sau, ngày 21/10.

Thiết kế 5 cửa cùng khung gầm ladder-frame

Những người hâm mộ xe địa hình đã chờ đợi rất lâu chiếc Land Cruiser "nhỏ nhắn" của Toyota , và mặc dù ngày ra mắt đã bị trì hoãn nhiều lần, nhưng có vẻ như thời gian đếm ngược đã bắt đầu. Toyota khá kín tiếng kể từ khi công bố một hình ảnh nhá hàng duy nhất về mẫu xe này vào tháng 8/2023.

Những hình ảnh bằng sáng chế mới cho thấy Land Cruiser FJ sẽ có cấu hình 5 cửa, kiểu dáng vuông vức đặc trưng của xe địa hình, thân thấp có các chi tiết gân nổi và phần đuôi dựng thẳng. Xe sử dụng khung gầm ladder-frame giống Hilux và Fortuner, cho phép độ bền cao và khả năng off-road tốt hơn. Thương hiệu Nhật có thể sẽ lắp đặt các chi tiết nhựa cứng phía dưới thân xe, vòm bánh mở rộng, bánh xe lớn và khả năng gầm cao đáng kể.

Một số chi tiết như cửa sau mở ngang với bánh dự phòng gắn ngoài, các vòm bánh dày và phần thân dưới ốp nhựa đen mạnh mẽ, nhấn mạnh tính sẵn sàng địa hình của mẫu SUV này. Nhìn vào thiết kế tổng thể, rõ ràng mẫu xe này là sự phát triển tự nhiên của mẫu xe ý tưởng Compact Cruiser EV 2021, mặc dù nó lớn hơn đáng kể.

Các báo cáo của Nhật Bản cho biết, FJ Cruiser phiên bản sản xuất sẽ có chiều dài khoảng 4.500 mm (177,2 inch), đưa xe vào phân khúc SUV nhỏ gọn, phù hợp với thị trường đô thị và ngoại ô.

Động cơ đa dạng, từ xăng đến hybrid

Toyota vẫn chưa xác nhận chính thức động cơ sẽ dùng cho Land Cruiser FJ mới, nhưng các nguồn tin cho rằng mẫu xe có thể trang bị động cơ xăng 2.7L hoặc máy dầu 2.8L, tương đồng với dòng Prado / Fortuner, và có thể thêm tùy chọn mild-hybrid để giảm tiêu hao nhiên liệu. Xe nhiều khả năng sử dụng hộp số tự động 6 hoặc 8 cấp, hệ truyền động 4WD toàn thời gian để đáp ứng khả năng di chuyển trên đường địa hình.

Mặc dù chưa có xác nhận nào về việc bản vẽ bằng sáng chế có phản ánh đúng thiết kế sản xuất cuối cùng hay không, nhưng nó cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về những gì đang được hình thành. Hy vọng Toyota sẽ chia sẻ thêm một vài gợi ý trước khi ra mắt chính thức.

Dự kiến, Land Cruiser FJ sẽ được sản xuất tại Thái Lan và xuất khẩu toàn cầu. Nhật Bản có thể được ưu tiên ra mắt vào giữa năm 2026, trong khi các thị trường khác sẽ được phân phối sau đó.