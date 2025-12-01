Toyota Innova độ nội thất như 'chuyên cơ mặt đất' siêu sang gây chú ý

Đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube Filmshoppe cho thấy chiếc MPV được chủ xe – một bác sĩ – yêu cầu xưởng độ cải tạo toàn bộ từ ngoại thất đến nội thất.

Về ngoại thất, xe được thay mặt ca-lăng kiểu Maybach, cụm đèn hậu dạng LED lấy cảm hứng từ Toyota Alphard và bộ mâm hợp kim mới. Một giá nóc được lắp thêm nhằm tăng tính tiện dụng.

Bên trong khoang xe, hàng ghế giữa nguyên bản được thay bằng ghế lounge nhập khẩu, có khả năng ngả lưng, sưởi, làm mát và massage. Phía sau lưng ghế trước tích hợp màn hình giải trí riêng cho hành khách.