Toyota Innova: "Bệnh nhân Covid" đang thở ECMO

Hết Kia Caren, tới Kia Rondo rồi thêm Nissan Livina và gần nhất là Suzuki Ertiga, Innova dường như không có đối thủ thực sự trong suốt hành trình của mình. Nhìn lại lịch sử, cũng chẳng quá nếu nói Toyota Innova giống như Merc G của người Đức. Cả một thập kỷ, trải qua vài thế hệ nhưng những đổi thay của Innova nhằm mang lại sự tốt hơn hoặc ít nhất là sự mới mẻ với người tiêu dùng là không khó để kể lại bởi có đếm thì chắc cũng chưa hết được bàn tay. Thế nhưng khách hàng vẫn mua, thậm chí mua đều đặn như mua một sản phẩm của Kimberly Clark.

Và chỉ khi sự ngạo nghễ trước đối thủ thúc đẩy bán của Innova bước qua ngưỡng 10 con số thì vực sâu đã ngay dưới cầu trước. Cú drop từ 7.092 chiếc năm 2019 xuống còn 2.825 chiếc năm 2020 là kết quả PCR nhãn tiền mà Innova phải nhận sau khi Suzuki tiền trảm hậu tấu bằng cặp đôi Ertiga – XL7, dọn đường cho Xpander quật ngã cho người đồng hương ngạo mạn.

Mitsubishi Xpander "quật ngã" Innova

Toyota Innova chưa chết, chí ít là lúc này nó sống ECMO. Cuối tháng 3 tới đây, Veloz sẽ sang thay thế phương pháp điều trị để Rush quay lại Indonesia tiếp tục làm trùm. Nhưng điểm nhấn mới đây là chiếc Hybrid thứ ba trong giải sản phẩm của Toyota đã xuất hiện, tiếp nối Camry và Cross.

Có lẽ nằm đó nghe máy thở hoạt động, Innova cũng hiểu số phận của những mẫu xe thuần đốt trong như mình dường như đã định sẵn trong những cơn giật khục vì thiếu oxy. Nếu Veloz dẹp loạn được Xpander, mình vẫn chết. Nếu Veloz lại thất bại như Rush thì trạng chết chúa cũng băng hà. “No country for the old man” – Innova ICE.