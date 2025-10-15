Toyota hé lộ mẫu xe siêu sang mới

Mẫu xe concept này sẽ chính thức trình làng tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025 diễn ra vào cuối tháng này. Sự xuất hiện của một mẫu coupe đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử của dòng Century vốn chỉ có sedan và SUV siêu sang trước đó.
Hình ảnh teaser cho thấy mẫu coupe Century không mang thiết kế của một mẫu grand tourer gầm thấp cổ điển. Xe có dáng cao khá giống crossover, đầu xe vuông như SUV trong khi đường mái vuốt dốc về kiểu fastback mượt mà.
Đặc biệt, chiếc coupe siêu sang này sử dụng cửa trượt bên hành khách - giống minivan, nhưng cửa người lái lại mở theo kiểu truyền thống. Bố cục bất đối xứng này dường như là chủ ý của Toyota nhằm khơi gợi sự tò mò từ người hâm mộ.
Ở đầu xe, biểu tượng phượng hoàng Century đặt giữa lưới tản nhiệt gần như khép kín. Chi tiết này hé lộ khả năng xe vẫn dùng động cơ hybrid, có thể là V6 hybrid 3.5L tương tự bản SUV Century, hoặc V8 hybrid từ bản sedan.
Phần đuôi nổi bật với đèn hậu kéo dài toàn chiều ngang, còn thiết kế fastback không cửa kính sau gợi nhớ đến thiết kế đặc trưng của thương hiệu Polestar.
Toyota mô tả đây là “chiếc xe độc nhất vô nhị” nhưng chưa hé lộ khả năng đưa vào sản xuất thương mại. Nếu mẫu coupe này thực sự được thương mại hóa, nhiều khả năng xe sẽ được mở bán ở nhiều thị trường thay vì bị hạn chế như dòng sedan và SUV Century.
Gần đây, Toyota đã bày tỏ tham vọng mở rộng dòng xe Century ra toàn cầu, và mẫu coupe có thể là bước tiếp theo trên hành trình đó. Trước đây, các dòng xe Toyota Century chỉ bán giới hạn ở thị trường nội địa Nhật, và mẫu SUV chỉ mới được lên kế hoạch bán ở Trung Quốc gần đây.
Mẫu coupe độc đáo mới được coi là một lời khẳng định của Toyota rằng thương hiệu siêu sang Century còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Dù mới chỉ là concept nhưng đây hứa hẹn sẽ là một trong những tâm điểm chú ý hàng đầu tại sự kiện Japan Mobility Show 2025.