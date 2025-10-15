Toyota hé lộ mẫu xe siêu sang mới

Mẫu xe concept này sẽ chính thức trình làng tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025 diễn ra vào cuối tháng này. Sự xuất hiện của một mẫu coupe đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử của dòng Century vốn chỉ có sedan và SUV siêu sang trước đó.

Hình ảnh teaser cho thấy mẫu coupe Century không mang thiết kế của một mẫu grand tourer gầm thấp cổ điển. Xe có dáng cao khá giống crossover, đầu xe vuông như SUV trong khi đường mái vuốt dốc về kiểu fastback mượt mà.