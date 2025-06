Toyota dẫn đầu nhóm xe Nhật an toàn nhất

Toyota vừa ghi nhận cột mốc ấn tượng về tính an toàn khi mẫu Crown Sedan đạt điểm đánh giá cao nhất năm 2024 do Cơ quan An toàn Ô tô Nhật Bản (NASVA) công bố.

Theo kết quả công bố, Toyota Crown Sedan đạt 188,39/197 điểm, tương đương 95% tổng điểm và giành xếp hạng an toàn 5 sao. Trong đó, xe đạt 92% điểm về an toàn va chạm và 97% về an toàn chủ động nhờ hệ thống Toyota Safety Sense hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, nắp capo có tính năng bật lên khi xảy ra va chạm cũng giúp cải thiện điểm số an toàn cho người đi bộ.

Một số mẫu xe Nhật Bản đạt được điểm cao trong kỳ đánh giá mới nhất gồm có: Mazda CX-80 (94%), Honda Civic (94%), Honda WR-V (90%), Honda Freed (90%) và Suzuki Fronx (84%). Bốn trong số sáu xe ở nhóm trên đạt xếp hạng 5 sao an toàn, trong khi hai xe còn lại được xếp hạng 4 sao.