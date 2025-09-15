Toyota Corolla sắp được nâng cấp, diện mạo như Camry

Những hình ảnh do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố cho thấy biến thể sedan của mẫu Toyota Corolla 2026 sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế “đầu búa” mới của Toyota, nổi bật ở cụm đèn pha chữ C mảnh, lưới tản nhiệt liền khối cùng cản trước được thiết kế lại hoàn toàn, tương tự các mẫu xe khác như Toyota Camry, Prius, C-HR và RAV4.

Toyota Corolla 2026 có phần đầu xe được thiết kế như người anh Camry. Ảnh: ChinaEV Home

Trong khi đó, phần lớn kiểu dáng thân xe bao gồm cửa, chắn bùn và nóc xe vẫn được giữ nguyên. Ở phía sau, Toyota Corolla 2026 nhận được những thay đổi nhẹ nhàng hơn với cản sau, nắp cốp và đèn hậu mới. Dù vậy, những thay đổi ở phía sau ít rõ rệt hơn và không mang lại sự khác biệt rõ ràng như ở đàn anh Camry.