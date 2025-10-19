Toyota có bước tiến mới trong phân khúc xe siêu sang

Mẫu coupe sắp ra mắt tại Japan Mobility Show 2025 được xem là biểu tượng mở đầu cho kỷ nguyên mới của Century, hứa hẹn mang lại trải nghiệm sang trọng ở tầm cao mới trên một chiếc xe Nhật.

Theo Simon Humphreys, Giám đốc thương hiệu toàn cầu của Toyota, Century sẽ trở thành biểu tượng đỉnh cao của xe hơi Nhật Bản. Thương hiệu này hướng đến những mẫu xe siêu sang, sản xuất giới hạn và đề cao cá nhân hóa, tương tự như Rolls-Royce của tập đoàn BMW hay Bentley trong hệ thống Volkswagen.

Về phần Lexus, thương hiệu ra đời từ năm 1989 và kể từ đó luôn là một trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái của tập đoàn Toyota. Năm 2024 đánh dấu đỉnh cao của Lexus khi đạt doanh số 851.214 xe bán ra trên toàn cầu.

Việc Century được tách ra độc lập sẽ không cạnh tranh nội bộ với Lexus, thay vào đó còn mở thêm không gian phát triển cho thương hiệu này. Vẫn là những mẫu xe cao cấp nhưng Lexus không còn bị giới hạn trong khuôn khổ sedan truyền thống mà hướng tới một hình thái hoàn toàn mới.

Mới đây, hãng đã hé lộ mẫu minivan concept LS với 6 bánh, sử dụng động cơ điện, dự kiến thế chỗ mẫu sedan cỡ lớn LS sẽ ngừng sản xuất sau phiên bản Heritage Edition 2026.

Như vậy, hệ sinh thái của tập đoàn Toyota hiện được phân cấp gồm các mẫu xe phổ thông thuộc thương hiệu Daihatsu và Toyota, tiếp đến là các dòng xe hiệu suất cao Gazoo Racing (GR). Lexus xếp cao hơn với vai trò tiên phong trong công nghệ và trải nghiệm cao cấp, trong khi Century tập trung vào phân khúc siêu sang.