Toyota chỉ trích các đối thủ bán xe hybrid 'giả cầy', khiến người dùng hiểu lầm

Hanley lấy ví dụ, các mẫu Toyota Hilux 48V và Land Cruiser Prado 48V đang bán tại thị trường Úc chỉ được xem là xe có hỗ trợ điện, chứ không phải xe hybrid. “Khi bạn mua Hilux hay Prado 48V, bạn không mua một chiếc hybrid – hoàn toàn không. Đây là sự khác biệt mà chúng tôi muốn làm rõ,” ông nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định, Toyota sẽ tiếp tục phân định rạch ròi giữa ba loại công nghệ: hybrid tiết kiệm nhiên liệu, hybrid hiệu suất cao và hệ thống hỗ trợ điện 48V. “Theo quan điểm của Toyota, hệ thống điện 48V không đại diện cho xe hybrid, và các nhà sản xuất ô tô cần có trách nhiệm trong việc truyền đạt đúng thông tin đến khách hàng”, ông nói thêm.

Chia sẻ với trang Drive, Hanley nhấn mạnh: “Toyota không xem hệ thống 48V là hybrid. Tại Úc, chúng tôi gọi đó là hệ thống ‘V Active’, và tôi nghĩ các hãng khác cũng nên có trách nhiệm tương tự. Việc sử dụng từ ‘hybrid’ một cách tùy tiện sẽ chỉ khiến người tiêu dùng hiểu sai bản chất của sản phẩm."

Điều đáng chú ý là dù giữ lập trường rõ ràng tại Úc, Toyota lại có chiến lược tiếp thị khác ở châu Âu. Cùng mẫu xe Hilux nhưng tại đây lại được quảng bá với tên gọi Hilux Hybrid 48V. Sự khác biệt này phản ánh thực tế rằng ngôn ngữ marketing của ngành ô tô có thể thay đổi linh hoạt tùy theo từng thị trường và nhóm khách hàng mục tiêu.

Công nghệ hybrid "đúng nghĩa" phải là hệ thống kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện để tối ưu hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Toyota

Tuy nhiên, những phát biểu của Toyota đã làm dấy lên cuộc tranh luận lớn trong ngành về định nghĩa xe hybrid thật sự. Trong khi nhiều hãng đang sử dụng công nghệ mild-hybrid 48V để quảng bá hình ảnh “xanh” và thân thiện môi trường, Toyota lại muốn bảo vệ “chuẩn mực” của động cơ hybrid truyền thống – nơi hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu đi kèm với khả năng vận hành thực tế.

Rõ ràng, trong thời đại mà mọi hãng đều muốn gắn nhãn “xanh” cho sản phẩm của mình, ranh giới giữa xe hybrid thật và xe hybrid giả ngày càng mờ nhạt. Và phát biểu mạnh mẽ của Toyota lần này không chỉ là lời cảnh báo dành cho các đối thủ, mà còn là lời nhắc cho người tiêu dùng rằng không phải chiếc xe nào có chữ “hybrid” đi kèm tên sản phẩm cũng thực sự là xe hybrid đúng nghĩa.

Theo Drive