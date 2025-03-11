Toyota Camry nổi tiếng về độ bền nhưng hao dầu, vẫn nhiều nhược điểm cố hữu

Toyota Camry được coi là một trong những mẫu xe Toyota đã qua sử dụng tốt nhất mà nhiều người có thể mua. Đơn giản, đây là mẫu xe sedan bán chạy nhất của Toyota tại nhiều thị trường, đi kèm độ tin cậy cao. Thế nhưng, không có chiếc xe nào thực sự hoàn hảo. Vậy những vấn đề thường gặp với Toyota Camry là gì?

Các lỗi phổ biến qua từng thế hệ

Theo đánh giá của nhiều chủ xe, Toyota Camry thế hệ thứ 8 (2018–2024) được đánh giá cao về độ ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng vẫn ghi nhận hiện tượng sang số trễ và hộp số phản ứng chậm ở một số xe. Một số người dùng còn than phiền về đĩa phanh cong và sơn dễ trầy.

Toyota Camry luôn được đánh giá cao về độ ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Toyota

Trong khi đó, Camry thế hệ thứ 7 (2012–2017) gặp nhiều phàn nàn hơn: tay lái bị lệch, bộ biến mô trục trặc và đặc biệt là tình trạng hao dầu vượt mức bình thường. Đến thế hệ mới nhất, ra mắt cuối 2024, Toyota đã cải thiện nhiều, nhưng vẫn có người dùng báo cáo xe bị hao dầu sớm, dù mới chạy vài trăm km.