Toyota Camry mới cứng vừa lăn bánh 850km trong 1 tháng, chủ xe bán lỗ 150 triệu

Từ lâu, Toyota Camry đã được nhiều người Việt ưa chuộng và được coi như một “tượng đài” trong phân khúc sedan hạng D. Trải qua nhiều thế hệ, mẫu sedan này hiện vẫn có sức hút nhất định nhờ độ bền bỉ, tính biểu tượng và thiết kế ít lỗi thời. Với thế hệ thứ 9 ra mắt tại Việt Nam cuối năm 2024, Camry đã “trẻ hóa” hơn rất nhiều nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Mới đây, một chiếc Toyota Camry 2025 được chào bán bởi một showroom kinh doanh xe sang cũ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi đây là chiếc Camry thế hệ mới hiếm hoi xuất hiện trên thị trường xe lướt.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, xe mới đăng ký lần đầu vào tháng 7/2025, tức mới lăn bánh khoảng 1 tháng, ODO ở mức 850km. Chủ cũ chào bán giá 1,2 tỷ đồng, chỉ thấp hơn 20 triệu đồng so với giá xe mới.

Hiện tại, mẫu sedan hạng D này đang có giá bán niêm yết từ 1,22 tỷ đồng với bản 2.0Q, 1,46 tỷ đồng cho bản 2.5HEV MID và cao cấp nhất là bản 2.5HEV TOP có giá 1,53 tỷ đồng.